Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР

"В ситуации, когда наш вид спорта может получить долгожданный импульс для развития и возможность выйти на новый уровень, я принял осознанное решение и убежденно отдаю свой голос в пользу Олега Владимировича Дерипаски, с которым многие связывают развитие хоккея с мячом. Отрадно, что такие крупные бизнесмены могут и хотят помочь русскому хоккею, и, надеюсь, все получится — впереди много созидательной работы и интересных решений", - сказал Мяус.