Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
13:38 25.12.2025
Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР
Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР
Директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус отказался баллотироваться... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
спорт, сергей мяус, олег дерипаска, фхмр
Спорт, Сергей Мяус, Олег Дерипаска, ФХМР
Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР

Мяус снял свою кандидатуру с выборов на пост президента ФХМР в пользу Дерипаски

Сергей Мяус
Сергей Мяус - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сергей Мяус. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус отказался баллотироваться на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщается в Telegram-канале организации.
Возглавлявший с 2009 года ФХМР Борис Скрынник скончался в возрасте 77 лет. Мяус был выдвинут на пост президента 27 ноября исполкомом организации, он снял свою кандидатуру в пользу Олега Дерипаски.
"В ситуации, когда наш вид спорта может получить долгожданный импульс для развития и возможность выйти на новый уровень, я принял осознанное решение и убежденно отдаю свой голос в пользу Олега Владимировича Дерипаски, с которым многие связывают развитие хоккея с мячом. Отрадно, что такие крупные бизнесмены могут и хотят помочь русскому хоккею, и, надеюсь, все получится — впереди много созидательной работы и интересных решений", - сказал Мяус.
Внеочередная конференция, в ходе которой пройдут выборы, состоится 26 декабря в Москве.
СпортСергей МяусОлег ДерипаскаФХМР
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
