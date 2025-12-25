Мяус отказался баллотироваться на пост президента ФХМР

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус отказался баллотироваться на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщается в Telegram-канале организации.
Возглавлявший с 2009 года ФХМР Борис Скрынник скончался в возрасте 77 лет. Мяус был выдвинут на пост президента 27 ноября исполкомом организации, он снял свою кандидатуру в пользу Олега Дерипаски.
"В ситуации, когда наш вид спорта может получить долгожданный импульс для развития и возможность выйти на новый уровень, я принял осознанное решение и убежденно отдаю свой голос в пользу Олега Владимировича Дерипаски, с которым многие связывают развитие хоккея с мячом. Отрадно, что такие крупные бизнесмены могут и хотят помочь русскому хоккею, и, надеюсь, все получится — впереди много созидательной работы и интересных решений", - сказал Мяус.
Внеочередная конференция, в ходе которой пройдут выборы, состоится 26 декабря в Москве.
