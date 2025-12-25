Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой согласился возглавить клуб Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys.
Мостовой договорился, что станет главным тренером любительского клуба на турнире "Напике". Соревнования пройдут в начале 2026 года в формате "6 на 6" в закрытом помещении. Отмечается, что далее возможно продолжение работы Мостового в команде на седьмой сезон МФЛ.
«
"Однозначно, у меня есть желание и время принять участие в данном турнире. Насчет работы в большом футболе (МФЛ - ред.) - посмотрим. Нужно познакомиться с тем, что здесь и как, прочувствовать", - сказал Мостовой в интервью, опубликованном на YouTube-канале Broke Boys.
Мостовому 57 лет. Экс-игрок московского "Спартака", португальской "Бенфики" и испанской "Сельты" в марте получил тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории "А". В период обучения он проходил стажировку в московском "Динамо". В 2022 году Мостовой работал в команде МФЛ Fight Nights, основателем которой является функционер Камил Гаджиев.