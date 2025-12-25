Рейтинг@Mail.ru
Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:05 25.12.2025 (обновлено: 11:29 25.12.2025)
Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги
Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой согласился возглавить клуб Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
спорт, александр мостовой, медиалига
Футбол, Спорт, Александр Мостовой, Медиалига
Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги

Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги Broke Boys

Александр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Александр Мостовой. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой согласился возглавить клуб Медийной футбольной лиги (МФЛ) Broke Boys.
Мостовой договорился, что станет главным тренером любительского клуба на турнире "Напике". Соревнования пройдут в начале 2026 года в формате "6 на 6" в закрытом помещении. Отмечается, что далее возможно продолжение работы Мостового в команде на седьмой сезон МФЛ.
«
"Однозначно, у меня есть желание и время принять участие в данном турнире. Насчет работы в большом футболе (МФЛ - ред.) - посмотрим. Нужно познакомиться с тем, что здесь и как, прочувствовать", - сказал Мостовой в интервью, опубликованном на YouTube-канале Broke Boys.
Мостовому 57 лет. Экс-игрок московского "Спартака", португальской "Бенфики" и испанской "Сельты" в марте получил тренерскую лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) категории "А". В период обучения он проходил стажировку в московском "Динамо". В 2022 году Мостовой работал в команде МФЛ Fight Nights, основателем которой является функционер Камил Гаджиев.
