Мостовой возглавит клуб Медийной футбольной лиги

"Однозначно, у меня есть желание и время принять участие в данном турнире. Насчет работы в большом футболе (МФЛ - ред.) - посмотрим. Нужно познакомиться с тем, что здесь и как, прочувствовать", - сказал Мостовой в интервью, опубликованном на YouTube-канале Broke Boys.