https://ria.ru/20251225/mma-2064588316.html
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
УМВД России по Тверской области расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Республики Дагестан, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T14:01:00+03:00
2025-12-25T14:01:00+03:00
2025-12-25T14:01:00+03:00
единоборства
происшествия
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102538/71/1025387106_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0c29267fd0c8fc84a97e0de5677c797a.jpg
https://ria.ru/20251221/tribuna-2063706069.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102538/71/1025387106_136:0:1891:1316_1920x0_80_0_0_ed4bc31a0194e4973f9f7c0dda3edf13.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Происшествия, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА)
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
Полиция расследует избиение девушки бойцом ММА в Твери
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. УМВД России по Тверской области расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Республики Дагестан, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Полиция добивается ареста мужчины по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Установлено, что он нанес побои 20-летней девушке 19 декабря, когда находился у нее дома, после чего скрылся.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь с долгосрочным последующим лечением. Подозреваемый был задержан позднее на территории Московской области.
"МК в Твери" уточняет, что мужчина является бойцом ММА. Избиение 20-летней девушки продолжалось около четырех часов. У нее диагностированы отек мозга, перелом костей лица и многочисленные гематомы. Девушке предстоит перенести операцию.