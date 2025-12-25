Рейтинг@Mail.ru
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
Единоборства
 
14:01 25.12.2025
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери
УМВД России по Тверской области расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Республики Дагестан, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
единоборства
происшествия
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
2025
происшествия, спорт, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, Происшествия, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА)
Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери

Полиция расследует избиение девушки бойцом ММА в Твери

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. УМВД России по Тверской области расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Республики Дагестан, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Полиция добивается ареста мужчины по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Установлено, что он нанес побои 20-летней девушке 19 декабря, когда находился у нее дома, после чего скрылся.
Пострадавшей потребовалась медицинская помощь с долгосрочным последующим лечением. Подозреваемый был задержан позднее на территории Московской области.
"МК в Твери" уточняет, что мужчина является бойцом ММА. Избиение 20-летней девушки продолжалось около четырех часов. У нее диагностированы отек мозга, перелом костей лица и многочисленные гематомы. Девушке предстоит перенести операцию.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Дмитрий Бикрев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российский боец ММА извинился за оскорбление "Русской трибуны"
21 декабря, 21:43
 
ЕдиноборстваПроисшествияСпортСмешанные боевые искусства (ММА)
 
