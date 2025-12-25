Полиция расследует жесткое избиение девушки бойцом ММА в Твери

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. УМВД России по Тверской области расследует избиение девушки 25-летним уроженцем Республики Дагестан, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Полиция добивается ареста мужчины по пункту "в" части 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Установлено, что он нанес побои 20-летней девушке 19 декабря, когда находился у нее дома, после чего скрылся.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь с долгосрочным последующим лечением. Подозреваемый был задержан позднее на территории Московской области.