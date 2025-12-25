Матч, посвященный победе российских гандболисток на Играх, пройдет в марте

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Гала-матч между составами женской сборной России, завоевавшими золото Олимпиады 2016 года и серебро Игр в Токио, пройдет 7 марта на волейбольной арене "Динамо" в Москве, сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.