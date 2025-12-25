Рейтинг@Mail.ru
Матч, посвященный победе российских гандболисток на Играх, пройдет в марте
14:47 25.12.2025 (обновлено: 18:46 25.12.2025)
Матч, посвященный победе российских гандболисток на Играх, пройдет в марте
спорт
гандбол
сергей шишкарев
евгений трефилов
федерация гандбола россии (фгр)
спорт, гандбол, сергей шишкарев, евгений трефилов, федерация гандбола россии (фгр)
Спорт, Гандбол, Сергей Шишкарев, Евгений Трефилов, Федерация гандбола России (ФГР)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Гала-матч между составами женской сборной России, завоевавшими золото Олимпиады 2016 года и серебро Игр в Токио, пройдет 7 марта на волейбольной арене "Динамо" в Москве, сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские гандболистки в финале обыграли француженок со счетом 22:19 и впервые в истории завоевали золото Игр. В 2021 году сборная России уступила команде Франции со счетом 25:30 и во второй раз стала серебряным призером, повторив результат пекинской Олимпиады 2008 года.
"Важным этапом празднования (юбилея победы - ред.) будет создание документального фильма. Будет проведен гала-матч, планируем его на 7 марта на волейбольной арене "Динамо". Этому будет предшествовать большое количество подводящих мероприятий. Соберется и нынешняя сборная России. Также помним и Олимпиаду 2021 года - серебряные медали, которые завоевали наши спортсменки. Мы считаем это серебро с золотой оправой: мало, кому удавалось, за исключением норвежек, два турнира подряд быть в топе", - сказал Шишкарев журналистам.
Сергей Шишкарёв, председатель совета директоров, ГК Дело - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян
Вчера, 14:03
"В гала-матче будет "золотой" состав против "серебра" Токио. Так как есть те, кто выступал в обеих командах, состав Токио будет дополнен действующими игроками сборной России. Будут и автограф-сессия, и вручение подарков, и интерактив со зрителями. Ожидаем аншлага. Регламент: таймы по 20-25 минут с большим перерывом", - добавил он.
Женскую сборную России на обоих турнирах возглавлял Евгений Трефилов. "Поживем - увидим, - ответил специалист на вопрос о возможном участии в матче. - Хотел бы потренировать, но видите, как я тренирую - с больнички на больничку. Конечно, хотелось бы присутствовать. Неизвестно, что будет дальше в плане выхода на международную арену. Я как тренер-практик предпочитаю синичку в руках держать, а на журавля смотреть".
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Ирина Близнова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Близнова оценила российские сборные по гандболу
Вчера, 13:26
 
