Матч, посвященный победе российских гандболисток на Играх, пройдет в марте

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Гала-матч между составами женской сборной России, завоевавшими золото Олимпиады 2016 года и серебро Игр в Токио, пройдет 7 марта на волейбольной арене "Динамо" в Москве, сообщил председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские гандболистки в финале обыграли француженок со счетом 22:19 и впервые в истории завоевали золото Игр. В 2021 году сборная России уступила команде Франции со счетом 25:30 и во второй раз стала серебряным призером, повторив результат пекинской Олимпиады 2008 года.
«
"Важным этапом празднования (юбилея победы - ред.) будет создание документального фильма. Будет проведен гала-матч, планируем его на 7 марта на волейбольной арене "Динамо". Этому будет предшествовать большое количество подводящих мероприятий. Соберется и нынешняя сборная России. Также помним и Олимпиаду 2021 года - серебряные медали, которые завоевали наши спортсменки. Мы считаем это серебро с золотой оправой: мало, кому удавалось, за исключением норвежек, два турнира подряд быть в топе", - сказал Шишкарев журналистам.
«
"В гала-матче будет "золотой" состав против "серебра" Токио. Так как есть те, кто выступал в обеих командах, состав Токио будет дополнен действующими игроками сборной России. Будут и автограф-сессия, и вручение подарков, и интерактив со зрителями. Ожидаем аншлага. Регламент: таймы по 20-25 минут с большим перерывом", - добавил он.
Женскую сборную России на обоих турнирах возглавлял Евгений Трефилов. "Поживем - увидим, - ответил специалист на вопрос о возможном участии в матче. - Хотел бы потренировать, но видите, как я тренирую - с больнички на больничку. Конечно, хотелось бы присутствовать. Неизвестно, что будет дальше в плане выхода на международную арену. Я как тренер-практик предпочитаю синичку в руках держать, а на журавля смотреть".
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Близнова оценила российские сборные по гандболу
Вчера, 13:26