Рейтинг@Mail.ru
Россиянин и канадец возглавили список лучших ассистентов НХЛ в 2025 году - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 25.12.2025 (обновлено: 09:13 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/kuchera-2064506372.html
Россиянин и канадец возглавили список лучших ассистентов НХЛ в 2025 году
Россиянин и канадец возглавили список лучших ассистентов НХЛ в 2025 году - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Россиянин и канадец возглавили список лучших ассистентов НХЛ в 2025 году
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид отдали наибольшее количество результативных... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T08:53:00+03:00
2025-12-25T09:13:00+03:00
спорт
никита кучеров
коннор макдэвид
митч марнер
тампа-бэй лайтнинг
эдмонтон ойлерз
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867145332_354:296:1314:836_1920x0_80_0_0_9583174ab2cc38e6d12e1970f098ed11.jpg
https://ria.ru/20251223/tampa-2063997069.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867145332_302:277:1349:1062_1920x0_80_0_0_f866eaf40189bea1e4285e72bf332be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита кучеров, коннор макдэвид, митч марнер, тампа-бэй лайтнинг, эдмонтон ойлерз, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Митч Марнер, Тампа-Бэй Лайтнинг, Эдмонтон Ойлерз, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Россиянин и канадец возглавили список лучших ассистентов НХЛ в 2025 году

Кучеров и Макдэвид стали лучшими ассистентами регулярного чемпионата НХЛ в году

© Фото : nhl.com/lightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : nhl.com/lightning
Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и канадский форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид отдали наибольшее количество результативных передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2025 году.
На счету Кучерова и Макдэвида по 79 голевых передач в календарном году. Далее в списке следуют канадец Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш" (68 передач), канадец Митч Марнер, который в 2025 году выступал за "Торонто Мейпл Лифс" и "Вегас Голден Найтс", а также американец Лэйн Хатсон из "Монреаля" (оба - по 66 передач).
Кучерову 32 года. В текущем сезоне он набрал 45 очков (13 голов + 32 передачи) в 32 матчах. По итогам сезона-2024/25 россиянин стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счет 121 результативное действие (37+84). Кучеров стал обладателем "Арт Росс Трофи" третий раз в карьере.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
23 декабря, 07:34
 
СпортНикита КучеровКоннор МакдэвидМитч МарнерТампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон ОйлерзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала