Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках
14:41 25.12.2025
Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках
Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новая футбольная команда, которая создается в подмосковных Химках, никоим образом не будет связана с обанкротившимся клубом, ранее выступавшим в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости член президиума Федерации футбола Московской области, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о том, что "Химки" готовятся к возвращению в российский футбол. По утверждению источника, который ссылается на собственную информацию, новая команда планирует выступать в чемпионате Московской области под другим названием.
Открытие нового стадиона Арена Химки в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Химки" начали процедуру банкротства
5 июня, 12:23
"Абсолютно. Никакого отношения к футбольному клубу "Химки" эта команда не имеет. Частные инвесторы создают команду и планируют играть в первенстве Московской области. У команды еще даже нет названия, она на 99% не будет называться "Химки". Просто она будет базироваться на стадионе "Новые Химки", - сказал Абаренов.
"Не могу сказать, когда эта команда начнет выступать. Это частные инвесторы, в команде абсолютно не будет бюджетных денег", - подчеркнул собеседник агентства.
После завершения сезона-2024/25 подмосковные "Химки" не получили лицензию для выступления в РПЛ из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать клуб банкротом из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Как тогда же заявлял журналистам адвокат, представлявший клуб в суде, выразил уверенность в том, что в ближайшие несколько лет клуб не будет возрожден.
Позднее в Российском футбольном союзе уточнили, что финансировавший команду бизнесмен Туфан Садыгов пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а общая сумма долга "Химок" превышает миллиард рублей.
Арена Химки - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В заседании суда по делу о банкротстве "Химок" объявили перерыв на 6 дней
3 сентября, 12:19
 
Спорт Московская область (Подмосковье) Химки (городской округ в Московской области)
 
