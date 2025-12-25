https://ria.ru/20251225/komanda-2064607844.html
Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках
Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках
Новая футбольная команда, которая создается в подмосковных Химках, никоим образом не будет связана с обанкротившимся клубом, ранее выступавшим в Российской... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T14:41:00+03:00
2025-12-25T14:41:00+03:00
2025-12-25T14:41:00+03:00
спорт
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_0:169:2560:1609_1920x0_80_0_0_8dbdb3b0fca95c09d7ec12671fed91a8.jpg
https://ria.ru/20250605/bankrotstvo-2021061740.html
https://ria.ru/20250903/khimki-2039335441.html
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821719427_241:0:2386:1609_1920x0_80_0_0_c3144a70a07b382f1f53f9a9ee2cc224.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)
Спорт, Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области)
Абаренов рассказал о создании новой команды в Химках
Абаренов: новая команда не будет связана с обанкротившимся «Химками»
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новая футбольная команда, которая создается в подмосковных Химках, никоим образом не будет связана с обанкротившимся клубом, ранее выступавшим в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости член президиума Федерации футбола Московской области, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил о том, что "Химки
" готовятся к возвращению в российский футбол. По утверждению источника, который ссылается на собственную информацию, новая команда планирует выступать в чемпионате Московской области
под другим названием.
"Абсолютно. Никакого отношения к футбольному клубу "Химки" эта команда не имеет. Частные инвесторы создают команду и планируют играть в первенстве Московской области. У команды еще даже нет названия, она на 99% не будет называться "Химки". Просто она будет базироваться на стадионе "Новые Химки", - сказал Абаренов.
"Не могу сказать, когда эта команда начнет выступать. Это частные инвесторы, в команде абсолютно не будет бюджетных денег", - подчеркнул собеседник агентства.
После завершения сезона-2024/25 подмосковные "Химки" не получили лицензию для выступления в РПЛ
из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать клуб банкротом из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей. Как тогда же заявлял журналистам адвокат, представлявший клуб в суде, выразил уверенность в том, что в ближайшие несколько лет клуб не будет возрожден.
Позднее в Российском футбольном союзе уточнили, что финансировавший команду бизнесмен Туфан Садыгов пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, а общая сумма долга "Химок" превышает миллиард рублей.