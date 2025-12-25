Рейтинг@Mail.ru
Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур" - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:14 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/kkhl-2064711546.html
Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур"
Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур" - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур"
Уфимский "Салават Юлаев" переиграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T19:14:00+03:00
2025-12-25T19:14:00+03:00
хоккей
спорт
ярослав дыбленко
салават юлаев
амур
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026050085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff63baa4c77bfd7aefea9b922961974b.jpg
https://ria.ru/20251224/drakony-2064470997.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026050085_22:0:1159:853_1920x0_80_0_0_095a4c507f3d4f1c5584117d3d25169e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ярослав дыбленко, салават юлаев, амур, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ярослав Дыбленко, Салават Юлаев, Амур, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур"

"Салават Юлаев" переиграл "Амур" в матче КХЛ

© Соцсети "Салавата Юлаева"Александр Жаровский
Александр Жаровский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети "Салавата Юлаева"
Александр Жаровский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" переиграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Егор Сучков (7-я минута), Девин Броссо (40), Александр Жаровский (50), который отметился двумя результативными передачами, и Джек Родуолд (53). У "Амура" отличились Ярослав Дыбленко (33) и Кирилл Петьков (44).
"Салават Юлаев" (35 очков) идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Амур" (36) располагается строчкой выше.
В следующем матче "Салават Юлаев" 28 декабря примет череповецкую "Северсталь", "Амур" днем ранее на выезде сыграет против астанинского "Барыса".
Бен Харпур - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Шанхайские драконы" по буллитам победили "Спартак" в матче КХЛ
24 декабря, 22:14
 
ХоккейСпортЯрослав ДыбленкоСалават ЮлаевАмурСеверстальКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала