Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур"
Три очка Жаровского помогли "Салавату Юлаеву" обыграть "Амур"
Уфимский "Салават Юлаев" переиграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.12.2025
