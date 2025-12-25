https://ria.ru/20251225/garsiya-2064485817.html
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов
Испанский футбольный клуб "Эспаньол" установит защитную сетку на трибуне с активными болельщиками перед матчем с "Барселоной", чтобы гарантировать безопасность... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T01:49:00+03:00
2025-12-25T01:49:00+03:00
2025-12-25T08:47:00+03:00
футбол
спорт
эспаньол
барселона
чемпионат испании по футболу
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064485540_0:0:2521:1418_1920x0_80_0_0_e12f86247a0d6a1170f8f7168be0ff90.jpg
https://ria.ru/20251223/futbol-2064183514.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064485540_0:0:2521:1892_1920x0_80_0_0_8375b635c7666e55a7b819213f3f8c16.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, эспаньол, барселона, чемпионат испании по футболу, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Эспаньол, Барселона, Чемпионат Испании по футболу, Вокруг спорта
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов
"Эспаньол" установит сетку на трибуне ради безопасности вратаря "Барселоны"