"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов
Футбол
 
01:49 25.12.2025
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов
"Эспаньол" попытается защитить вратаря "Барселоны" от своих фанатов

"Эспаньол" установит сетку на трибуне ради безопасности вратаря "Барселоны"

© Соцсети "Барселоны" Жоан Гарсия
© Соцсети "Барселоны"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Эспаньол" установит защитную сетку на трибуне с активными болельщиками перед матчем с "Барселоной", чтобы гарантировать безопасность вратаря "сине-гранатовых" Жоана Гарсии, сообщает Marca.
Встреча 18-го тура чемпионата Испании пройдет 3 января в Барселоне на стадионе "Эспаньола".
Гарсия, воспитанник "Эспаньола", перешел в "Барселону" летом 2025 года. Всего он сыграл за "сине-гранатовых" 15 матчей и пропустил 14 голов, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
"Барселона" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. "Эспаньол" располагается на пятой позиции.
Юный талант "Реала" перешел в "Лион" на правах аренды
