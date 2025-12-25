Рейтинг@Mail.ru
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
Хоккей
 
10:43 25.12.2025 (обновлено: 11:40 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/fetisov-2064526741.html
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, поскольку нападающий... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T10:43:00+03:00
2025-12-25T11:40:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав фетисов
ангелина мельникова
александр овечкин
сергей бобровский
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863873824_0:287:2644:1774_1920x0_80_0_0_e2022599114dd1c4fe0b7ce4e615f697.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года

Фетисов: Овечкин - спортсмен года, ведь никто не верил в побитие рекорда Гретцки

Вячеслав Фетисов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, поскольку нападающий смог превзойти казавшийся незыблемым бомбардирский рекорд канадца Уэйна Гретцки в чемпионатах НХЛ, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Овечкин в апреле нынешнего года в 39-летнем возрасте побил рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги (894). На данный момент в его активе 911 голов.
«
"Я считаю, что лучшим российским спортсменом 2025 года является Александр Овечкин. Потому что рекорд определяет лучшего. В свое время никто ведь не думал, что достижение Уэйна Гретцки можно побить. А это как раз тот самый случай", - сказал Фетисов.
"В тройку лучших спортсменов также можно включить (голкипера команды НХЛ "Флориды Пантерз") Сергея Бобровского, который выиграл два подряд Кубка Стэнли, и (трехкратную чемпионку мира по спортивной гимнастике) Ангелину Мельникову", - добавил собеседник агентства.
Александр Овечкин
Овечкин мощно врезал канадцу, но проиграл Панарину. Антирекорд стал ближе
24 декабря, 06:30
 
Хоккей
 
