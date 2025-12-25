https://ria.ru/20251225/fetisov-2064526741.html
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является лучшим российским спортсменом 2025 года, поскольку нападающий... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T10:43:00+03:00
2025-12-25T10:43:00+03:00
2025-12-25T11:40:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав фетисов
ангелина мельникова
александр овечкин
сергей бобровский
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863873824_0:287:2644:1774_1920x0_80_0_0_e2022599114dd1c4fe0b7ce4e615f697.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064230192.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863873824_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6787b5aab0ddbde8e7753ec3e67d5d6f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вячеслав фетисов, ангелина мельникова, александр овечкин, сергей бобровский, национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз
Хоккей, Спорт, Вячеслав Фетисов, Ангелина Мельникова, Александр Овечкин, Сергей Бобровский, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз
Фетисов выбрал лучшего российского спортсмена 2025 года
Фетисов: Овечкин - спортсмен года, ведь никто не верил в побитие рекорда Гретцки