"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Футбол
 
09:08 25.12.2025
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова
Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Александр Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" раскритиковал экс-голкипера советской сборной и... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова

Бубнов заявил, что Дасаев был "нулевой" в отражении пенальти

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Александр Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" раскритиковал экс-голкипера советской сборной и "красно-белых" Рината Дасаева за слова про голкипера Матвея Сафонова.
Ранее в финале Межконтинентального кубка Сафонов, вышедший в стартовом составе французского "Пари Сен-Жермен", отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Позже выяснилось, что вратарь травмировал руку в серии пенальти.
Дасаева не впечатлило достижение первого номера сборной России:
"Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? Матвей долго сидел в запасе, сыграл сейчас пару игр. Посмотрим, что дальше будет". ("СЭ")
Бубнов в ответ на это заявил, что Дасаев "берега потерял", и добавил, что некоторые сегодняшние вратари "сильнее него в тысячу раз":
"Ужас. Увидел эту информацию утром, когда жена завтрак готовила. Я поперхнулся, есть потом не стал. Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! <...> Ты-то вообще нулевой в пенальти. Помню, ты со "Спартой" отбил пенальти, больше не помню. Тем более (чтобы отбил) два".

Александр Бубнов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Не сошел с ума": Бубнов объяснил, почему давно не появлялся на публике
3 марта, 22:19
 
