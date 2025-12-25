https://ria.ru/20251225/bubnov--2064507614.html
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Александр Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" раскритиковал экс-голкипера советской сборной и "красно-белых" Рината Дасаева за слова про голкипера Матвея Сафонова.
Ранее в финале Межконтинентального кубка Сафонов, вышедший в стартовом составе французского "Пари Сен-Жермен", отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Позже выяснилось, что вратарь травмировал руку в серии пенальти.
Дасаева не впечатлило достижение первого номера сборной России:
«
"Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? Матвей долго сидел в запасе, сыграл сейчас пару игр. Посмотрим, что дальше будет". ("СЭ")
Бубнов в ответ на это заявил, что Дасаев "берега потерял", и добавил, что некоторые сегодняшние вратари "сильнее него в тысячу раз":
«
"Ужас. Увидел эту информацию утром, когда жена завтрак готовила. Я поперхнулся, есть потом не стал. Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! <...> Ты-то вообще нулевой в пенальти. Помню, ты со "Спартой" отбил пенальти, больше не помню. Тем более (чтобы отбил) два".