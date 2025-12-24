https://ria.ru/20251224/vashington-2064211784.html
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб
"Вашингтон Кэпиталз" объявил на сайте о решении отправить российского нападающего Ивана Мирошниченко в выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) фарм-клуб РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T01:32:00+03:00
2025-12-24T01:32:00+03:00
2025-12-24T02:02:00+03:00
хоккей
спорт
иван мирошниченко
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917114870_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dec19cb17439fbe2443cb53419326d83.jpg
https://ria.ru/20251220/vashington-2063469675.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917114870_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_9755e326140dd71e828b40c9c46c16ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, иван мирошниченко, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Иван Мирошниченко, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб
"Вашингтон" отправил Мирошниченко в фарм-клуб "Херши Бэрс"