01:32 24.12.2025 (обновлено: 02:02 24.12.2025)
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб
"Вашингтон Кэпиталз" объявил на сайте о решении отправить российского нападающего Ивана Мирошниченко в выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) фарм-клуб РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Команда Овечкина отправила российского хоккеиста в фарм-клуб

"Вашингтон" отправил Мирошниченко в фарм-клуб "Херши Бэрс"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" объявил на сайте о решении отправить российского нападающего Ивана Мирошниченко в выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) фарм-клуб "Херши Бэрс".
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Мирошниченко провел два матча и не отметился результативными действиями. Также на его счету 12 матчей и 9 очков (4 гола + 5 передач) в АХЛ. Место россиянина в составе "Кэпиталз" займет американский форвард Райан Леонард, выведенный из списка травмированных.
Мирошниченко 21 год. Он был выбран "Кэпиталз" в первом раунде драфта 2022 года под общим 20-м номером. Всего на счету россиянина 41 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 10 очков (3+7).
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко (по центру) - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
20 декабря, 07:43
 
