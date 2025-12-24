https://ria.ru/20251224/uniks-2064466229.html
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл столичный клуб МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
