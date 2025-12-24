Рейтинг@Mail.ru
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
21:19 24.12.2025
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС обыграл столичный клуб МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спорт, дмитрий кулагин, уникс, единая лига втб
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл столичный клуб МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в среду в Москве и завершилась со счетом 90:84 (26:29, 17:14, 19:25, 28:16) в пользу гостей. В составе УНИКСа самым результативным стал Дмитрий Кулагин, набравший 27 очков, а Дишон Пьер оформил дабл-дабл (14 очков + 15 подборов). У МБА-МАИ 15 очков набрал Павел Савков.
Единая Лига ВТБ
24 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
МБА
84 : 90
УНИКС
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС одержал 15-ю победу при двух поражениях. Казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице. МБА-МАИ (9 побед, 8 поражений) располагается на шестой позиции.
Свои следующие матчи обе команды проведут против "Уралмаша". УНИКС сыграет с екатеринбуржцами на выезде 28 декабря, МБА-МАИ - дома 4 января.
Баскетболисты клуба Автодор - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 20:18
 
БаскетболСпортДмитрий КулагинУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
