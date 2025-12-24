https://ria.ru/20251224/turtsiya-2064458120.html
Президента "Фенербахче" задержали после положительного теста на наркотики
СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Полиция задержала президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана после положительного теста на наркотики, сообщила в среду генпрокуратура Стамбула.
Результаты теста Сарана на наркотики оказались положительными, сообщил в среду телеканал TRT Haber. СМИ уточняли, что в образцах волос Сарана обнаружены следы кокаина. Саран, узнав об этом, отверг вину и сдал еще один тест – теперь в частной лаборатории.
"Жандармы, получив дополнительные доказательства, задержали подозреваемого Стивена Садеттина Сарана по обвинению в сбыте наркотических средств, содействии употреблению наркотиков и их употреблении", - сообщила генпрокуратура в пресс-релизе.
Саран был вызван на допрос сразу после того, как вернулся из заграничной поездки.
На прошлой неделе суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции
проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.