Президента "Фенербахче" задержали после положительного теста на наркотики

СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Полиция задержала президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана после положительного теста на наркотики, сообщила в среду генпрокуратура Стамбула.

Результаты теста Сарана на наркотики оказались положительными, сообщил в среду телеканал TRT Haber. СМИ уточняли, что в образцах волос Сарана обнаружены следы кокаина. Саран, узнав об этом, отверг вину и сдал еще один тест – теперь в частной лаборатории.

"Жандармы, получив дополнительные доказательства, задержали подозреваемого Стивена Садеттина Сарана по обвинению в сбыте наркотических средств, содействии употреблению наркотиков и их употреблении", - сообщила генпрокуратура в пресс-релизе.

Саран был вызван на допрос сразу после того, как вернулся из заграничной поездки.

На прошлой неделе суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.