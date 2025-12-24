https://ria.ru/20251224/spartak-2064338830.html
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в беседе с РИА Новости сказал, что желает исполняющему обязанности главного тренера московского... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным
Нигматуллин: Романов должен возглавить "Спартак", его уважают и любят игроки
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в беседе с РИА Новости сказал, что желает исполняющему обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Вадиму Романову возглавить команду.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 11 ноября после ухода из клуба сербского специалиста Деяна Станковича.
"Я знаю его давно, мы с ним в дубле выступали. Максимально интеллигентный и любящий футбол человек. Ни одного плохого слова сказать не могу. Внимательно наблюдал за его работой в академии. Знаю, что его очень уважают и любят игроки. Не удивился, что он попал в штаб. Двигался по ступенькам вперед. Желаю, чтобы у него все получилось, чтобы спартаковец, который с детства служит "красно-белым", возглавил клуб. Люблю красивые истории, по которым можно книжки писать. Пусть это будет именно такая. Как ни человеку, знающему спартаковскую философию, это воплощать", - сказал Нигматуллин.
.
"Спартак
" выиграл два из четырех матчей под руководством Романова перед зимней паузой.
"У "Спартака" спортивный директор - приезжий человек. Он не разбирается во внутренней кухне. Он знает европейский рынок. Плюс, это дополнительный бизнес для него. Работа с иностранным тренером выглядит гораздо перспективнее, чем с молодым отечественным. Им сложнее управлять, сложнее приводить новых игроков. Здесь руководство и совет директоров тоже должны принимать участие, а не давать карт-бланш иностранным специалистам", - добавил экс-футболист.