"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным

"У "Спартака" спортивный директор - приезжий человек. Он не разбирается во внутренней кухне. Он знает европейский рынок. Плюс, это дополнительный бизнес для него. Работа с иностранным тренером выглядит гораздо перспективнее, чем с молодым отечественным. Им сложнее управлять, сложнее приводить новых игроков. Здесь руководство и совет директоров тоже должны принимать участие, а не давать карт-бланш иностранным специалистам", - добавил экс-футболист.