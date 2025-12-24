Рейтинг@Mail.ru
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:12 24.12.2025 (обновлено: 14:38 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/spartak-2064338830.html
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в беседе с РИА Новости сказал, что желает исполняющему обязанности главного тренера московского... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T14:12:00+03:00
2025-12-24T14:38:00+03:00
футбол
спорт
руслан нигматуллин
спартак москва
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
вадим романов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056837655_0:338:2937:1990_1920x0_80_0_0_34686732c8d00196c762322901ec144c.jpg
https://ria.ru/20251222/stankovich-2063943494.html
https://ria.ru/20251223/karsedo--2064189002.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056837655_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_2d04ec55fb9635bd879e5362b7291b9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, руслан нигматуллин, спартак москва, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл), вадим романов
Футбол, Спорт, Руслан Нигматуллин, Спартак Москва, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ), Вадим Романов
"Очень уважают": Нигматуллин призвал "Спартак" назначить Романова главным

Нигматуллин: Романов должен возглавить "Спартак", его уважают и любят игроки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВадим Романов
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вадим Романов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в беседе с РИА Новости сказал, что желает исполняющему обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Вадиму Романову возглавить команду.
Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера 11 ноября после ухода из клуба сербского специалиста Деяна Станковича.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Станкович заявил, что его напрягало судейство в России
22 декабря, 19:02
"Я знаю его давно, мы с ним в дубле выступали. Максимально интеллигентный и любящий футбол человек. Ни одного плохого слова сказать не могу. Внимательно наблюдал за его работой в академии. Знаю, что его очень уважают и любят игроки. Не удивился, что он попал в штаб. Двигался по ступенькам вперед. Желаю, чтобы у него все получилось, чтобы спартаковец, который с детства служит "красно-белым", возглавил клуб. Люблю красивые истории, по которым можно книжки писать. Пусть это будет именно такая. Как ни человеку, знающему спартаковскую философию, это воплощать", - сказал Нигматуллин.
"Спартак" выиграл два из четырех матчей под руководством Романова перед зимней паузой.
"У "Спартака" спортивный директор - приезжий человек. Он не разбирается во внутренней кухне. Он знает европейский рынок. Плюс, это дополнительный бизнес для него. Работа с иностранным тренером выглядит гораздо перспективнее, чем с молодым отечественным. Им сложнее управлять, сложнее приводить новых игроков. Здесь руководство и совет директоров тоже должны принимать участие, а не давать карт-бланш иностранным специалистам", - добавил экс-футболист.
Главный тренер греческого клуба Пафос Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"
23 декабря, 20:32
 
ФутболСпортРуслан НигматуллинСпартак МоскваТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вадим Романов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала