Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона
Дважды MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Алексей Швед останется в казанском баскетбольном клубе УНИКС до конца сезона, заявил главный тренер команды... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
баскетбол
спорт
алексей швед
уникс
спорт, алексей швед, уникс
Баскетбол, Спорт, Алексей Швед, УНИКС
Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона
