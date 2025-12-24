Рейтинг@Mail.ru
Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона
Баскетбол
 
22:56 24.12.2025
Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона
Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона
Дважды MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Алексей Швед останется в казанском баскетбольном клубе УНИКС до конца сезона, заявил главный тренер команды... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025
Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона

Баскетболист Швед останется в УНИКСе до конца сезона

Алексей Швед
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дважды MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Алексей Швед останется в казанском баскетбольном клубе УНИКС до конца сезона, заявил главный тренер команды Велимир Перасович.
В начале ноября УНИКС объявил о подписании контракта со Шведом на два месяца. До перехода в казанский клуб россиянин выступал в составе петербургского "Зенита".
"Что касается продления контракта с Алексеем Шведом – да, он остается с нами до конца сезона. Кроме того, нам нужно подписать еще игроков", - сказал Перасович, которого цитирует Telegram-канал УНИКСа.
Шведу 37 лет. На протяжении карьеры он выступал за ЦСКА, "Химки", китайский "Шаньси Лунгс", клубы НБА "Миннесота Тимбервулвз", Филадельфия Севенти Сиксерс", "Хьюстон Рокетс" и "Нью-Йорк Никс". В составе сборной России Швед завоевал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате Европы - 2011.
Дмитрий Кулагин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
Вчера, 21:19
 
Баскетбол
 
