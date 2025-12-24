https://ria.ru/20251224/minakov-2064280754.html
"Не чемпионат Европы": Минаков назвал свой главный предстоящий старт
"Не чемпионат Европы": Минаков назвал свой главный предстоящий старт - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Не чемпионат Европы": Минаков назвал свой главный предстоящий старт
Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что главным предстоящим стартом для себя считает Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T11:23:00+03:00
2025-12-24T11:23:00+03:00
2025-12-24T11:23:00+03:00
спорт
андрей минаков
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743782019_0:0:2834:1595_1920x0_80_0_0_c5a15877600db221ff86e5ac6181829c.jpg
https://ria.ru/20251223/fesikov-2064070110.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743782019_0:0:2318:1738_1920x0_80_0_0_a6f244bbff3ba3492697af1b5f4af70d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андрей минаков, плавание
Спорт, Андрей Минаков, Плавание
"Не чемпионат Европы": Минаков назвал свой главный предстоящий старт
Пловец Минаков заявил, что считает главным предстоящим стартом Олимпиаду-2028
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что главным предстоящим стартом для себя считает Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Ранее Минаков
рассказал РИА Новости, что брал длительный перерыв в плавании и сменил тренера после чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.
«
"Главный предстоящий старт - это даже не чемпионат Европы, а Лос-Анджелес - 2028. Я не хочу загадывать, но, конечно, хочется подойти к Олимпиаде в пике формы. Нет ощущения, что нужно куда-то бежать. Мне кажется, основные ошибки в прошлом были связаны с постоянной гонкой стартов: четыре года подряд NCAA, матчевые встречи, чемпионаты и Кубки России", - отметил Минаков.
"Нужно было постоянно быть в форме и в ритме. Сейчас хочется просто качественно потренироваться и подготовиться, чтобы выстрелить там, где это действительно важно", - добавил Минаков.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже летом 2026 года.