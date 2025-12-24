Рейтинг@Mail.ru
"Не чемпионат Европы": Минаков назвал свой главный предстоящий старт 24.12.2025
24.12.2025
"Не чемпионат Европы": Минаков назвал свой главный предстоящий старт
Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что главным предстоящим стартом для себя считает Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году.
https://ria.ru/20251223/fesikov-2064070110.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков рассказал РИА Новости, что главным предстоящим стартом для себя считает Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Ранее Минаков рассказал РИА Новости, что брал длительный перерыв в плавании и сменил тренера после чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.
«
"Главный предстоящий старт - это даже не чемпионат Европы, а Лос-Анджелес - 2028. Я не хочу загадывать, но, конечно, хочется подойти к Олимпиаде в пике формы. Нет ощущения, что нужно куда-то бежать. Мне кажется, основные ошибки в прошлом были связаны с постоянной гонкой стартов: четыре года подряд NCAA, матчевые встречи, чемпионаты и Кубки России", - отметил Минаков.
"Нужно было постоянно быть в форме и в ритме. Сейчас хочется просто качественно потренироваться и подготовиться, чтобы выстрелить там, где это действительно важно", - добавил Минаков.
Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже летом 2026 года.
Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США
23 декабря
 
