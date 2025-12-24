"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 0:1, 5:0). В составе "Флориды" все пять шайб в течение третьего периода забросили Нико Миккола (44-я минута), Люк Канин (47), Антон Лунделль (47), Сэм Беннетт (50) и Сет Джонс (56). У хозяев площадки отличились Эрик Робинсон (5) и российский нападающий Андрей Свечников (22).