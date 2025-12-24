Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:00 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064227948.html
"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова
"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T06:00:00+03:00
2025-12-24T06:00:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
флорида пантерз
каролина харрикейнз
александр никишин
андрей свечников
сергей бобровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825550041_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_4db37f4e771966b3e4bce1176d86613e.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064227508.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825550041_261:0:1224:722_1920x0_80_0_0_d6d2f1415db08b869336b03559ef3087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), флорида пантерз, каролина харрикейнз, александр никишин, андрей свечников, сергей бобровский
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Флорида Пантерз, Каролина Харрикейнз, Александр Никишин, Андрей Свечников, Сергей Бобровский
"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова

"Каролина" проиграла "Флориде" в матче НХЛ, несмотря на гол Свечникова

© Фото : nhl.comХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : nhl.com
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" проиграли "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
2 : 5
Флорида
04:11 • Эрик Робинсон
(Себастьян Ахо, Йоэль Нистрем)
21:58 • Андрей Свечников
(Джордан Стаал)
43:53 • Нико Миккола
(Эли Луостаринен, Сэм Райнхарт)
46:17 • Люк Кунин
(Ноа Грегор, Аарон Экблад)
47:00 • Антон Лунделль
(Сэм Райнхарт, Эли Луостаринен)
49:57 • Сэм Беннетт
(Эй Джей Грир, Аарон Экблад)
55:21 • Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршанд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 0:1, 5:0). В составе "Флориды" все пять шайб в течение третьего периода забросили Нико Миккола (44-я минута), Люк Канин (47), Антон Лунделль (47), Сэм Беннетт (50) и Сет Джонс (56). У хозяев площадки отличились Эрик Робинсон (5) и российский нападающий Андрей Свечников (22).
Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес три броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил три силовых приема. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков остался в запасе. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.
"Флорида" одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Каролина" потерпела третье поражение подряд.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Гол и передача Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Бостон"
Вчера, 05:55
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Флорида ПантерзКаролина ХаррикейнзАлександр НикишинАндрей СвечниковСергей Бобровский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала