"Каролина" проиграла "Флориде", несмотря на гол Свечникова

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась волевой победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 0:1, 5:0). В составе "Флориды" все пять шайб в течение третьего периода забросили Нико Миккола (44-я минута), Люк Канин (47), Антон Лунделль (47), Сэм Беннетт (50) и Сет Джонс (56). У хозяев площадки отличились Эрик Робинсон (5) и российский нападающий Андрей Свечников (22).
Защитник "Каролины" Александр Никишин нанес три броска в створ ворот, заблокировал два броска и применил три силовых приема. Голкипер "Харрикейнз" Петр Кочетков остался в запасе. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.
"Флорида" одержала пятую победу в последних шести матчах чемпионата НХЛ. "Каролина" потерпела третье поражение подряд.
