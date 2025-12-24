"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 7:3 (1:0, 1:3, 5:0). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили оформивший дубль Тейлор Рэддиш (15-я и 49-я минуты), Уилл Кайлли (32), Алексис Лафренье (50), Винсент Трочек (54, 59) и российский нападающий Артемий Панарин (58). У хозяев площадки отличились Джон Карлсон (21), Дилан Строум (29) и белорусский форвард Алексей Протас (33).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до девяти матчей. 40-летний россиянин не набирает очки в пяти играх кряду. После 37 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана "Вашингтона" 31 результативный балл (14 голов и 17 передач).

Артемий Панарин также записал на свой счет голевую передачу. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков один раз бросил в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел один силовой прием. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.