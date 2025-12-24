Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд
Хоккей
Хоккей
 
05:46 24.12.2025
"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд
"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-йорк рейнджерс
александр овечкин
артемий панарин
владислав гавриков
игорь шестеркин
"Вашингтон" проиграл клубу Панарина, Овечкин не забил в девятой игре подряд

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
3 : 7
Рейнджерс
20:23 • Джон Карлсон
(Алексей Протас, Ryan Leonard)
28:40 • Дилан Строум
(Коннор Макмайкл, Ryan Leonard)
32:11 • Алексей Протас
(Сонни Милано, Хендрик Лапьер)
14:57 • Тэйлор Реддиш
(Джонни Бродзински, Брейден Шнайдер)
31:14 • Уилл Кюилл
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
48:10 • Тэйлор Реддиш
(Уилл Кюилл, Noah Laba)
49:18 • Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Scott Morrow)
53:43 • Винсент Трочек
(Джонни Бродзински, Gabriel Perreault)
57:44 • Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Алексис Лафренье)
58:09 • Винсент Трочек
(Уилл Кюилл, Тэйлор Реддиш)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 7:3 (1:0, 1:3, 5:0). В составе "Рейнджерс" шайбы забросили оформивший дубль Тейлор Рэддиш (15-я и 49-я минуты), Уилл Кайлли (32), Алексис Лафренье (50), Винсент Трочек (54, 59) и российский нападающий Артемий Панарин (58). У хозяев площадки отличились Джон Карлсон (21), Дилан Строум (29) и белорусский форвард Алексей Протас (33).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил один силовой прием и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до девяти матчей. 40-летний россиянин не набирает очки в пяти играх кряду. После 37 матчей в сезоне-2025/26 в активе капитана "Вашингтона" 31 результативный балл (14 голов и 17 передач).
Артемий Панарин также записал на свой счет голевую передачу. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков один раз бросил в створ ворот, заблокировал четыре броска и провел один силовой прием. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.
"Вашингтон" потерпел седьмое поражение в последних девяти матчах чемпионата НХЛ. "Рейнджерс" одержали третью победу в последних четырех играх.
