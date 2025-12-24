Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед

В третьем периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. Овечкин влетел в канадского защитника "Рейнджерс" Карсона Суси и мощным ударом свалил оппонента с ног. Этот хит стал ответом на действие Суси, который моментом ранее уронил Овечкина в средней зоне.