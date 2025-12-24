https://ria.ru/20251224/khokkey-2064224997.html
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед
"Вашингтон Кэпиталз" принимает "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T05:18:00+03:00
2025-12-24T05:18:00+03:00
2025-12-24T05:18:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-йорк рейнджерс
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057294538_0:152:1080:760_1920x0_80_0_0_fd7bbd39d056f4b6d567885e12fcafe0.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064216189.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057294538_0:51:1080:861_1920x0_80_0_0_128afd8eda49ee3820c281355b588b78.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нью-йорк рейнджерс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Рейнджерс, Александр Овечкин
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед
Овечкин силовым приемом свалил с ног канадского игрока "Рейнджерс" в матче НХЛ