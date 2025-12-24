Рейтинг@Mail.ru
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед
Хоккей
 
05:18 24.12.2025
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед
"Вашингтон Кэпиталз" принимает "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
нью-йорк рейнджерс
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, нью-йорк рейнджерс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Рейнджерс, Александр Овечкин
Овечкин мощным силовым приемом отомстил канадцу и уложил его на лед

Овечкин силовым приемом свалил с ног канадского игрока "Рейнджерс" в матче НХЛ

Александр Овечкин
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" принимает "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В третьем периоде встречи российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился эффектным силовым приемом. Овечкин влетел в канадского защитника "Рейнджерс" Карсона Суси и мощным ударом свалил оппонента с ног. Этот хит стал ответом на действие Суси, который моментом ранее уронил Овечкина в средней зоне.
Впоследствии Александр Овечкин был наказан малым штрафом за толчок клюшкой против канадского форварда "Рейнджерс" Бреннана Отмана.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзНью-Йорк РейнджерсАлександр Овечкин
 
