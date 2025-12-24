https://ria.ru/20251224/khokkey-2064216189.html
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T02:44:00+03:00
2025-12-24T02:44:00+03:00
2025-12-24T02:44:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
торонто мейпл лифс
евгений малкин
сидни кросби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053328540_0:174:1726:1146_1920x0_80_0_0_f02a31affa4a9a688708422d69a83bad.jpg
https://ria.ru/20251224/krosbi-2064210730.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053328540_0:0:1726:1296_1920x0_80_0_0_ea054459b578011de902a7f848ba5803.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, торонто мейпл лифс, евгений малкин, сидни кросби
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Торонто Мейпл Лифс, Евгений Малкин, Сидни Кросби
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ
"Питтсбург" без Малкина проиграл "Торонто" в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Мейпл Лифс" шайбы забросили Вильям Нюландер (10-я и 59-я минуты), Матиас Маччелли (14), Стивен Лоренц (28), Макс Доми (52) и Бобби Макманн (58). У гостей отличились Брайан Раст (10), Рутгер Макгроарти (32) и Энтони Манта (31).
Капитан "Пингвинз" Сидни Кросби отметился голевой передачей и, оформив 1080-й результативный пас в карьере в чемпионатах НХЛ, обошел Адама Оутса и занял чистое восьмое место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил из-за травмы десятый матч подряд. "Пингвины" за время отсутствия Малкина в составе потерпели девять поражений в десяти играх.