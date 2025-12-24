Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ
Хоккей
 
02:44 24.12.2025
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
https://ria.ru/20251224/krosbi-2064210730.html
"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ

"Питтсбург" без Малкина проиграл "Торонто" в матче чемпионата НХЛ

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
24 декабря 2025 • начало в 00:00
Завершен
Торонто
6 : 3
Питтсбург
09:07 • Вильям Нюландер
13:34 • Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер, Филипп Майерс)
27:38 • Стивен Лоренц
51:35 • Макс Доми
(Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер)
57:57 • Бобби Макмэнн
(Макс Доми)
58:36 • Вильям Нюландер
(Джон Таварес, Мэтью Найс)
09:51 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Кристфер Летанг)
31:43 • Rutger McGroarty
41:00 • Энтони Манта
(Паркер Вотерспун, Justin Brazeau)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Мейпл Лифс" шайбы забросили Вильям Нюландер (10-я и 59-я минуты), Матиас Маччелли (14), Стивен Лоренц (28), Макс Доми (52) и Бобби Макманн (58). У гостей отличились Брайан Раст (10), Рутгер Макгроарти (32) и Энтони Манта (31).
Капитан "Пингвинз" Сидни Кросби отметился голевой передачей и, оформив 1080-й результативный пас в карьере в чемпионатах НХЛ, обошел Адама Оутса и занял чистое восьмое место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил из-за травмы десятый матч подряд. "Пингвины" за время отсутствия Малкина в составе потерпели девять поражений в десяти играх.
Канадский хоккеист Сидни Кросби в матче НХЛ за Питтсбург Пингвинз - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Кросби вышел на восьмое место по количеству голевых передач в НХЛ
Вчера, 01:18
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзТоронто Мейпл ЛифсЕвгений МалкинСидни Кросби
 
Матч-центр
 
