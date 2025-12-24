"Питтсбург" без Малкина потерпел очередное поражение в НХЛ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Мейпл Лифс" шайбы забросили Вильям Нюландер (10-я и 59-я минуты), Матиас Маччелли (14), Стивен Лоренц (28), Макс Доми (52) и Бобби Макманн (58). У гостей отличились Брайан Раст (10), Рутгер Макгроарти (32) и Энтони Манта (31).

Капитан "Пингвинз" Сидни Кросби отметился голевой передачей и, оформив 1080-й результативный пас в карьере в чемпионатах НХЛ, обошел Адама Оутса и занял чистое восьмое место в списке лучших ассистентов в истории лиги.