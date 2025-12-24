Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что московский "Спартак" пойдет на риск, если назначит испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что работающий в кипрском "Пафосе" Карседо является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака". Испанец уже работал в клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.

« "Хуан Карлос Карседо - достаточно молодой тренер, который в какой-то мере пока не имеет большого резюме. По сути, он только сейчас начинает полноценно работать именно как главный тренер. На Кипре он показывает хороший результат, хотя мы все прекрасно понимаем, что чемпионат Кипра - не самый сильный. При этом сам факт того, что он уже работал в "Спартаке", можно назвать положительным моментом", - сказал Барбоза РИА Новости.

"Тем не менее со стороны "Спартака" здесь есть определенный риск, потому что клуб приглашает не тренера с уже сформированным статусом и признанным путем именно как главного тренера, а скорее перспективного специалиста, который работал рядом с известным наставником. Но этого может быть недостаточно", - отметил Барбоза.

С 2023 года Карседо является главным тренером "Пафоса", принадлежащего российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны и завоевал Кубок Кипра.