https://ria.ru/20251224/karsedo-2064360087.html
Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак"
Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак"
Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что московский "Спартак" пойдет на риск, если назначит испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T14:56:00+03:00
2025-12-24T14:56:00+03:00
2025-12-24T14:57:00+03:00
футбол
спартак москва
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
карлос карседо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064228112_0:74:3082:1808_1920x0_80_0_0_ea5882bbc9c1d4c382f7cde4e5f90171.jpg
https://ria.ru/20251224/spartak-2064338830.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064228112_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6b9092bf6d7d8046230382b24f1746a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спартак москва, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл), карлос карседо
Футбол, Спартак Москва, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ), Карлос Карседо
Известный агент выступил против приглашения Карседо в "Спартак"
Агент Барбоза считает тренера Карседо не самым удачным вариантом для "Спартака"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что московский "Спартак" пойдет на риск, если назначит испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что работающий в кипрском "Пафосе" Карседо является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака". Испанец уже работал в клубе в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери.
«
"Хуан Карлос Карседо - достаточно молодой тренер, который в какой-то мере пока не имеет большого резюме. По сути, он только сейчас начинает полноценно работать именно как главный тренер. На Кипре он показывает хороший результат, хотя мы все прекрасно понимаем, что чемпионат Кипра - не самый сильный. При этом сам факт того, что он уже работал в "Спартаке", можно назвать положительным моментом", - сказал Барбоза РИА Новости.
"Тем не менее со стороны "Спартака" здесь есть определенный риск, потому что клуб приглашает не тренера с уже сформированным статусом и признанным путем именно как главного тренера, а скорее перспективного специалиста, который работал рядом с известным наставником. Но этого может быть недостаточно", - отметил Барбоза.
С 2023 года Карседо является главным тренером "Пафоса", принадлежащего российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны и завоевал Кубок Кипра.
"Если учитывать прошлое "Спартака", клуб всегда делал ставку на известных тренеров. Поэтому я считаю, что в этом плане это минус. Ожидания в "Спартаке" традиционно очень высокие, цели серьезные, а сейчас появляется тренер с относительно небольшим опытом. Посмотрим, как все сложится. Я бы сказал, что это рискованное решение, хотя в футболе возможно все. Но учитывать этот момент точно нужно. Если коротко - это рискованная сделка", - добавил Барбоза.