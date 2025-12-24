https://ria.ru/20251224/isu-2064394107.html
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсуждает с Международным союзом конькобежцев (ISU) возможность заявить на Олимпийские игры в качестве... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T16:08:00+03:00
2025-12-24T16:08:00+03:00
2025-12-24T16:36:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
международный союз конькобежцев (isu)
спорт, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), международный союз конькобежцев (isu)
ФФККР обсуждает с ISU возможность заявки на ОИ-2026 постоянного тренера Петросян