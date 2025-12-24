Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026
Фигурное катание
 
16:08 24.12.2025 (обновлено: 16:36 24.12.2025)
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026 - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсуждает с Международным союзом конькобежцев (ISU) возможность заявить на Олимпийские игры в качестве... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
фигурное катание
спорт
аделия петросян
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
международный союз конькобежцев (isu)
https://ria.ru/20251224/isu-2064386893.html
Новости
спорт, аделия петросян, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр), международный союз конькобежцев (isu)
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный союз конькобежцев (ISU)
Сихарулидзе: обсуждаем с ISU заявку постоянного тренера Петросян на ОИ-2026

ФФККР обсуждает с ISU возможность заявки на ОИ-2026 постоянного тренера Петросян

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обсуждает с Международным союзом конькобежцев (ISU) возможность заявить на Олимпийские игры в качестве сопровождающего персонала одного из постоянных тренеров российской фигуристки Аделии Петросян, сообщил РИА Новости президент ФФККР Антон Сихарулидзе.
Петросян в сентябре выиграла отборочный турнир в Пекине и квалифицировалась на Олимпиаду в Италии. В столице Китая на лед фигуристку выводил старший тренер по парному катанию сборной России Валерий Артюхов. До этого ISU отклонил кандидатуру тренера-хореографа Петросян Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего персонала.
«
"Мы обсуждаем с ISU такую возможность", - сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что на Олимпиаду будет аккредитован один из постоянных тренеров Петросян.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ISU рассмотрит допуск российских фигуристов 13 января, сообщил источник
Вчера, 15:59
 
Фигурное катание
 
