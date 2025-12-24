Рейтинг@Mail.ru
Койта признали автором лучшего гола Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:51 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/futbol-2064445953.html
Койта признали автором лучшего гола Кубка России
Койта признали автором лучшего гола Кубка России - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Койта признали автором лучшего гола Кубка России
Гол малийского экс-нападающего московского ЦСКА Секу Койта признан лучшим в Кубке России 2025 года, сообщается в Telegram-канале турнира. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T18:51:00+03:00
2025-12-24T18:51:00+03:00
футбол
спорт
секу койта
пфк цска
динамо москва
генчлербирлиги
кубок россии по футболу
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2017004298_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_bdc14b3747c1072deb17dda8aa12a3d4.jpg
https://ria.ru/20251218/sport-2062927099.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2017004298_55:0:1010:716_1920x0_80_0_0_0fdac250d625eac2eba1b5fb556f482b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, секу койта, пфк цска, динамо москва, генчлербирлиги, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Секу Койта, ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Генчлербирлиги, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
Койта признали автором лучшего гола Кубка России

Экс-футболист ЦСКА Койта признали автором лучшего гола Кубка России 2025 года

© Соцсети ПФК ЦСКАСеку Койта
Секу Койта - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Соцсети ПФК ЦСКА
Секу Койта. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Гол малийского экс-нападающего московского ЦСКА Секу Койта признан лучшим в Кубке России 2025 года, сообщается в Telegram-канале турнира.
Койта отметился голом в первом полуфинальном матче пути РПЛ против московского "Динамо". Тогда малиец принял мяч, следующим касанием обработал его, перебросив через себя, после чего в одно касание из-за пределов штрафной площади нанес удар с лету под перекладину.
Койта 26 лет. 20 августа он перешел из ЦСКА в турецкий "Генчлербирлиги" на правах аренды. Его соглашение рассчитано до конца сезона и имеет обязательную опцию выкупа. В составе армейцев нападающий провел 42 матча, в которых забил пять мячей.
Футбол. РПЛ. ПФК ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Обвиненный в расизме полузащитник ЦСКА избежал дисквалификации
18 декабря, 14:34
 
ФутболСпортСеку КойтаПФК ЦСКАДинамо МоскваГенчлербирлигиКубок России по футболуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала