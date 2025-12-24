https://ria.ru/20251224/futbol-2064445953.html
Койта признали автором лучшего гола Кубка России
Гол малийского экс-нападающего московского ЦСКА Секу Койта признан лучшим в Кубке России 2025 года, сообщается в Telegram-канале турнира. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
