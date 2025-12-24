Фролов рассказал, почему сообщил Тютюниной о распаде дуэта по СМС

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигурист Артем Фролов в интервью РИА Новости рассказал, что сообщил Софье Тютюниной о распаде дуэта по СМС, потому что это удобно.

В апреле этого года пара Тютюнина/Фролов, просуществовавшая полтора месяца, распалась по инициативе партнера. Фролов покинул группу Дениса Самохина и продолжил карьеру в дуэте со своей бывшей партнершей Анной Коломенской.

"Соня как раз распалась с Матвеевым Грачевым. Она написала первая, подумал, почему бы не попробоваться. Прокатались две недели, но первые мои мысли были: "Как же все неудобно". Это не претензия к Соне, просто с Аней катались вместе четыре года, все наработано, накатано, всегда едем в одну сторону. Тут же надо было даже подбирать ноги, чтобы зайти в упражнение. Соня чуть-чуть выше Ани, но это тоже играет большую роль. Было очень непривычно. В конечном итоге мы не сошлись характерами", - сказал Фролов.

"Если бы я Ане, с которой мы катались четыре года, написал: "Давай, не будем кататься", - это другой момент, было бы странно. Тут мы с Соней катались три недели, и у нас даже не было поставленных программ. В смс нет ничего страшного, на то мессенджеры и существуют, чтобы было удобно. Думаю, обида у нее есть, но не считаю себя виноватым", - добавил он.