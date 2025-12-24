Рейтинг@Mail.ru
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:21 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/benzema--2064206942.html
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ
Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" дома обыграл "Насаф" из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T00:21:00+03:00
2025-12-24T00:21:00+03:00
футбол
спорт
карим бензема
аль-гарафа
аль-иттихад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976276911_0:39:1080:647_1920x0_80_0_0_885e505109feab4b29b90bcfa7c4f5e6.jpg
https://ria.ru/20251222/rafinya-2063955591.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976276911_83:0:998:686_1920x0_80_0_0_14aad15807c34fcb8d82370dc80fbed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, карим бензема, аль-гарафа, аль-иттихад
Футбол, Спорт, Карим Бензема, Аль-Гарафа, Аль-Иттихад
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ

Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу над "Насафом" в матче азиатской ЛЧ

© Соцсети футболистаКарим Бензема
Карим Бензема - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" дома обыграл "Насаф" из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Джидде и завершилась со счетом 1:0. На 57-й минуте отличился Карим Бензема (57-я минута).
"Аль-Иттихад" (9 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Запада. "Насаф", проигравший все шесть матчей, располагается на последней 12-й строчке.
В седьмом туре "Аль-Иттихад" примет "Аль-Гарафу" из Катара 10 февраля, а "Насаф" днем ранее дома сыграет с иракской "Аль-Шортой".
Рафинья Алькантара - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Победитель ЛЧ с "Барселоной" объявил о завершении карьеры в 32 года
22 декабря, 20:11
 
ФутболСпортКарим БенземаАль-ГарафаАль-Иттихад
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала