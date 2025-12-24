https://ria.ru/20251224/benzema--2064206942.html
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Гол Бензема принес "Аль-Иттихаду" победу в матче азиатской ЛЧ
Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" дома обыграл "Насаф" из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" дома обыграл "Насаф" из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Джидде и завершилась со счетом 1:0. На 57-й минуте отличился Карим Бензема (57-я минута).
"Аль-Иттихад" (9 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Запада. "Насаф", проигравший все шесть матчей, располагается на последней 12-й строчке.
В седьмом туре "Аль-Иттихад" примет "Аль-Гарафу" из Катара 10 февраля, а "Насаф" днем ранее дома сыграет с иракской "Аль-Шортой".