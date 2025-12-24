https://ria.ru/20251224/basketbol-2064459773.html
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Саратовский "Автодор" дома выиграл у "Уралмаша" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T20:18:00+03:00
2025-12-24T20:18:00+03:00
2025-12-24T20:18:00+03:00
баскетбол
уралмаш
бк автодор
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901068784_160:62:1075:576_1920x0_80_0_0_5ab7d3e9db7db94cd2efc5ee37ef9c9d.jpg
https://ria.ru/20251224/zhaloby-2064444421.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901068784_99:0:1236:853_1920x0_80_0_0_aa8f7ecfd8fc3112f961b21e028d3c9e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралмаш, бк автодор, единая лига втб
Баскетбол, Уралмаш, БК Автодор, Единая Лига ВТБ
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Автодора" обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ