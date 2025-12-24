Рейтинг@Mail.ru
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
20:18 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/basketbol-2064459773.html
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Саратовский "Автодор" дома выиграл у "Уралмаша" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025
"Автодор" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Автодора" обыграли "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Саратовский "Автодор" дома выиграл у "Уралмаша" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Саратове, завершилась победой хозяев со счетом 73:67 (23:10, 16:17, 17:17, 17:23). В составе победителей 25 очков набрал Виталиюс Пранаускис. "Уралмашу" 20 очков принес Гарретт Нэвелс.
"Автодор", одержавший свою четвертую победу в текущем регулярном чемпионате при 14 поражениях, занимает десятое место в турнирной таблице. "Уралмаш" с шестью победами и десятью поражениями располагается на восьмой позиции.
В следующем матче "Автодор" в гостях сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубанью", "Уралмаш" примет казанский УНИКС. Обе встречи пройдут 28 декабря.
"Локомотив-Кубань" подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США
