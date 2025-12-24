Рейтинг@Mail.ru
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
02:27 24.12.2025 (обновлено: 05:57 24.12.2025)
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель заявил, что новость о смерти норвежца Сиверта Баккена стала шоком для него и всей биатлонной семьи. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Биатлон, Сиверт Баккен
Биатлон, Сиверт Баккен, Спорт, Вокруг спорта
"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена

Биатлонист Джакомель хотел отметить Новый год вместе с Баккеном

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСиверт Баккен
Сиверт Баккен - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сиверт Баккен. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель заявил, что новость о смерти норвежца Сиверта Баккена стала шоком для него и всей биатлонной семьи.
Баккен найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте в провинции Трентино. Причина смерти спортсмена не сообщается.
«
"Дорогой Сиверт. Честно говоря, я раздавлен. Но я знаю, что эта новость шокирует не только меня, она шокирует всю нашу биатлонную семью и не только. Мы планировали сегодня вместе покататься на лыжах, но ты не пришел. Мы также планировали вместе отпраздновать канун Нового года, но тебя не будет. Жизнь и так была к тебе настолько жестока, насколько это вообще возможно - некоторое время назад она остановила тебя больше чем на два года. Теперь вот это. Это несправедливо. Я всегда говорил, что в карьере биатлониста я больше всего ценю не гонки, которые собирался выиграть, а людей, которых мне довелось встретить и узнать на этом пути. Ты быстро стал одним из моих лучших друзей - своей улыбкой, своей человечностью, своим образом мыслей. У тебя навсегда останется особое место в моем сердце, красавчик", - написал Джакомель на своей странице Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Баккену было 27 лет, он являлся трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, где он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт. С весны 2022 года по ноябрь 2024 года Баккен пропустил соревнования из-за проблем с сердцем.
 
БиатлонСиверт БаккенСпортВокруг спорта
 
