"Хотели отметить Новый год": биатлонист из Италии раздавлен смертью Баккена

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель заявил, что новость о смерти норвежца Сиверта Баккена стала шоком для него и всей биатлонной семьи.
Баккен найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте в провинции Трентино. Причина смерти спортсмена не сообщается.
«
"Дорогой Сиверт. Честно говоря, я раздавлен. Но я знаю, что эта новость шокирует не только меня, она шокирует всю нашу биатлонную семью и не только. Мы планировали сегодня вместе покататься на лыжах, но ты не пришел. Мы также планировали вместе отпраздновать канун Нового года, но тебя не будет. Жизнь и так была к тебе настолько жестока, насколько это вообще возможно - некоторое время назад она остановила тебя больше чем на два года. Теперь вот это. Это несправедливо. Я всегда говорил, что в карьере биатлониста я больше всего ценю не гонки, которые собирался выиграть, а людей, которых мне довелось встретить и узнать на этом пути. Ты быстро стал одним из моих лучших друзей - своей улыбкой, своей человечностью, своим образом мыслей. У тебя навсегда останется особое место в моем сердце, красавчик", - написал Джакомель на своей странице Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Баккену было 27 лет, он являлся трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, где он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт. С весны 2022 года по ноябрь 2024 года Баккен пропустил соревнования из-за проблем с сердцем.