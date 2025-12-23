Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
13:51 23.12.2025
РФС может проверить два матча "Торпедо" прошлого сезона, сообщил источник
футбол
спорт
торпедо (москва)
российская премьер-лига (рпл)
первая лига
спорт, торпедо (москва), российская премьер-лига (рпл), первая лига
Футбол, Спорт, Торпедо (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Первая лига
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) может провести дополнительную проверку в отношении гостевых матчей московского "Торпедо" против тульского "Арсенала" и красноярского "Енисея", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В прошлом сезоне московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В конце декабря журналист Иван Карпов в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что судьи Егор Егоров и Юрий Карпов признались в получении взяток от представителей "Торпедо", но опровергли влияние на результаты победных для столичной команды игр против тульского "Арсенала" (1:0) и красноярского "Енисея" (1:0).
«
"В ЭСК запросы от органов следствия по оценке судейства игр "Арсенал" - "Торпедо" и "Енисей" - "Торпедо" не поступали. Игры могли быть выиграны вследствие реализации игровых моментов, а не подсуживания. Но ЭСК в рамках вновь открывшихся обстоятельств, скорее всего, проведет дополнительную экспертизу этих матчей", - сообщил собеседник агентства.
Ранее во вторник председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил РИА Новости, что организация готова к сотрудничеству с уполномоченными органами по делу о попытке организации договорных матчей руководством московского "Торпедо" в сезоне-2024/25, но на данном этапе есть необходимость соблюдения тайны следствия.
В сезоне-2025/26 "Торпедо" после 21 тура занимает 15-е место из 18 в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко. Отрыв от 16-й строчки и зоны вылета в дивизион "А" Второй лиги составляет одно очко.
Олег Кононов и Леонид Соболев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Изгои творят беспредел: великое "Торпедо" ведут к исчезновению
16 октября, 14:20
 
ФутболСпортТорпедо (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
