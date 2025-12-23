РФС может проверить два матча "Торпедо" прошлого сезона, сообщил источник

«

"В ЭСК запросы от органов следствия по оценке судейства игр "Арсенал" - "Торпедо" и "Енисей" - "Торпедо" не поступали. Игры могли быть выиграны вследствие реализации игровых моментов, а не подсуживания. Но ЭСК в рамках вновь открывшихся обстоятельств, скорее всего, проведет дополнительную экспертизу этих матчей", - сообщил собеседник агентства.