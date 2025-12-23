В РФС заявили о необходимости соблюдать тайну следствия по делу "Торпедо"

«

"Появившаяся сегодня в медиа информация касается уголовного дела в отношении руководства "Торпедо", в рамках которого различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях. Пока идет следствие, необходимо соблюдать его тайну. В свою очередь, мы следим за ситуацией и готовы к сотрудничеству с уполномоченными органами по этому вопросу", - сказал Каманцев.