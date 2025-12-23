В РФС заявили о необходимости соблюдать тайну следствия по делу "Торпедо"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что организация готова к сотрудничеству с уполномоченными органами по делу о попытке организации договорных матчей руководством московского "Торпедо" в сезоне-2024/25, но на данном этапе есть необходимость соблюдения тайны следствия.
В прошлом сезоне московское "Торпедо" по спортивному принципу вернулось в высший дивизион российского футбола. Впоследствии КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей в Первой лиге. В конце декабря журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что судьи Егор Егоров и Юрий Карпов признались в получении взяток от представителей "Торпедо", но опровергли влияние на результаты победных для столичной команды игр против тульского "Арсенала" и красноярского "Енисея".
"Появившаяся сегодня в медиа информация касается уголовного дела в отношении руководства "Торпедо", в рамках которого различные судьи вызываются для участия в процессуальных действиях. Пока идет следствие, необходимо соблюдать его тайну. В свою очередь, мы следим за ситуацией и готовы к сотрудничеству с уполномоченными органами по этому вопросу", - сказал Каманцев.
"Торпедо" после 21 тура занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 очко.
