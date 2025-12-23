Рейтинг@Mail.ru
СМИ: три команды "Ф-1" подали иск в FIA против "Ред Булла" и "Мерседеса"
Формула-1
 
18:37 23.12.2025 (обновлено: 19:05 23.12.2025)
СМИ: три команды "Ф-1" подали иск в FIA против "Ред Булла" и "Мерседеса"
СМИ: три команды "Ф-1" подали иск в FIA против "Ред Булла" и "Мерседеса"

"Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" подали иск против "Ред Булла" и "Мерседеса"

© официальный сайт FIAЛоготип Международной автомобильной федерации (FIA)
Логотип Международной автомобильной федерации (FIA) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© официальный сайт FIA
Логотип Международной автомобильной федерации (FIA). Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Команды "Формулы-1" "Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" направили совместный иск в Международную автомобильную федерацию (FIA) в связи с потенциальным преимуществом "Ред Булл" и "Мерседеса" по новому техническому регламенту, сообщает The Race.
С 2026 года в силу вступает новый технический регламент. Согласно ему, степень сжатия топлива в силовых установках понижена с 18:1 до 16:1. Сообщается, что проверка этого параметра будет проходить в статике, а не на трассе при увеличенной температуре двигателя в гоночных условиях.
Источник предполагает, что "Ред Булл" и "Мерседес" научились обходить проверку, достигая на трассе стандартных ранее параметров сжатия 18:1, вследствие чего могут получить преимущество над соперниками в 0,3-0,4 секунды за круг благодаря приросту мощности на 10 кВт (около 13 лошадиных сил).
"В регламенте четко определена максимальная степень сжатия и метод ее измерения, основанный на статических условиях при температуре окружающей среды. Эта процедура осталась неизменной, несмотря на снижение допустимой степени сжатия на 2026 год", - ответили изданию в FIA на запрос о возможных дополнениях в данный пункт.
Предполагается, что организация не будет менять регламент как минимум до проведения тестов. При этом командам допускается вносить изменения в конструкцию каждые шесть гонок сезона.
