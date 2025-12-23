СМИ: три команды "Ф-1" подали иск в FIA против "Ред Булла" и "Мерседеса"

С 2026 года в силу вступает новый технический регламент. Согласно ему, степень сжатия топлива в силовых установках понижена с 18:1 до 16:1. Сообщается, что проверка этого параметра будет проходить в статике, а не на трассе при увеличенной температуре двигателя в гоночных условиях.