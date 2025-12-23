Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот рассчитывает, что травмированный футболист команды Александер Исак еще сыграет в этом сезоне после перенесенной в понедельник операции.

"Сроков его возвращения нет, это длительная травма. На пару месяцев. Это огромное, огромное, огромное разочарование для него и, как следствие, конечно же, для нас", - цитирует Слота сайт мерсисайдцев.

Исаку 26 лет, он перешел в "Ливерпуль" 1 сентября из "Ньюкасла" за рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Всего нападающий провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.