Рейтинг@Mail.ru
Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:26 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/slot-2064071034.html
Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне
Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне
Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот рассчитывает, что травмированный футболист команды Александер Исак еще сыграет в этом сезоне после перенесенной РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T13:26:00+03:00
2025-12-23T13:26:00+03:00
футбол
спорт
александер исак
арне слот
ливерпуль
тоттенхэм хотспур
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058776313_0:354:1080:962_1920x0_80_0_0_3dc6aee67c7f74c3636263bf6f114d39.jpg
https://ria.ru/20251220/salakh-2063504309.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058776313_0:329:1080:1139_1920x0_80_0_0_4533f546da9e65e0dd875c20d67a654c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александер исак, арне слот, ливерпуль, тоттенхэм хотспур, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Александер Исак, Арне Слот, Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур, Английская премьер-лига (АПЛ)
Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне

Тренер "Ливерпуля" Слот надеется, что Исак еще сыграет в текущем сезоне

© Соцсети "Ливерпуля"Александер Исак
Александер Исак - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Соцсети "Ливерпуля"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот рассчитывает, что травмированный футболист команды Александер Исак еще сыграет в этом сезоне после перенесенной в понедельник операции.
В субботу "Ливерпуль" обыграл на выезде "Тоттенхэм" (2:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Исак отметился голом на 56-й минуте. В момент удара его сбил защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. Форвард с помощью медицинского персонала покинул поле и был заменен на 60-й минуте. Позднее стало известно, что Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости.
«
"Сроков его возвращения нет, это длительная травма. На пару месяцев. Это огромное, огромное, огромное разочарование для него и, как следствие, конечно же, для нас", - цитирует Слота сайт мерсисайдцев.
Исаку 26 лет, он перешел в "Ливерпуль" 1 сентября из "Ньюкасла" за рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Всего нападающий провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"
20 декабря, 13:26
 
ФутболСпортАлександер ИсакАрне СлотЛиверпульТоттенхэм ХотспурАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Трактор
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сочи
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    ЦСКА
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    7
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала