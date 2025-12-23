Слот рассчитывает, что Исак еще сыграет в текущем сезоне

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер английского "Ливерпуля" Арне Слот рассчитывает, что травмированный футболист команды Александер Исак еще сыграет в этом сезоне после перенесенной в понедельник операции.
В субботу "Ливерпуль" обыграл на выезде "Тоттенхэм" (2:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Исак отметился голом на 56-й минуте. В момент удара его сбил защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. Форвард с помощью медицинского персонала покинул поле и был заменен на 60-й минуте. Позднее стало известно, что Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости.
«
"Сроков его возвращения нет, это длительная травма. На пару месяцев. Это огромное, огромное, огромное разочарование для него и, как следствие, конечно же, для нас", - цитирует Слота сайт мерсисайдцев.
Исаку 26 лет, он перешел в "Ливерпуль" 1 сентября из "Ньюкасла" за рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Всего нападающий провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"
20 декабря, 13:26