Рейтинг@Mail.ru
Гол Салаха принес египтянам победу в матче Кубка африканских наций - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:09 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/salakh-2063975327.html
Гол Салаха принес египтянам победу в матче Кубка африканских наций
Гол Салаха принес египтянам победу в матче Кубка африканских наций - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Гол Салаха принес египтянам победу в матче Кубка африканских наций
Сборная Египта по футболу обыграла команду Зимбабве в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T01:09:00+03:00
2025-12-23T01:09:00+03:00
футбол
спорт
омар мармуш
мохамед салах
манчестер сити
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/14/1526691466_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_7032b70b0c438ea60c83b18ab9ef5652.jpg
https://ria.ru/20251223/fulem-2063975193.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/14/1526691466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8f52fafd14b2dc7aaba0918debe87a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, омар мармуш, мохамед салах, манчестер сити, ливерпуль
Футбол, Спорт, Омар Мармуш, Мохамед Салах, Манчестер Сити, Ливерпуль
Гол Салаха принес египтянам победу в матче Кубка африканских наций

Гол Салаха принес египтянам победу над сборной Зимбабве на старте Кубка Африки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолузащитник сборной Египта Мохамед Салах
Полузащитник сборной Египта Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сборная Египта по футболу обыграла команду Зимбабве в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко.
Встреча группы В завершилась со счетом 2:1. У египтян отличились нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш (64-я минута) и вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах (90+1). В составе команды Зимбабве гол забил Принс Дьюб (20).
Семикратные победители Кубка африканских наций египтяне во втором туре сыграют с командой ЮАР, зимбабвийцы встретятся с ангольцами. Оба матча пройдут 26 декабря.
Рауль Хименес - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Фулхэм" обыграл "Ноттингем Форест" в заключительном матче тура АПЛ
01:08
 
ФутболСпортОмар МармушМохамед СалахМанчестер СитиЛиверпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала