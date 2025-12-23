Гол Салаха принес египтянам победу в матче Кубка африканских наций

https://ria.ru/20251223/salakh-2063975327.html
Сборная Египта по футболу обыграла команду Зимбабве в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Марокко. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
