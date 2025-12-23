Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"
Хоккей
 
21:55 23.12.2025 (обновлено: 22:03 23.12.2025)
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"
Череповецкая "Северсталь" на выезде выиграла у ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T21:55:00+03:00
2025-12-23T22:03:00+03:00
ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"

ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, на выезде уступив "Северстали"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) – ЦСКА (Москва)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" на выезде выиграла у ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу "Северстали". В составе победителей шайбы забросили Данил Аймурзин (46-я минута), Александр Скоренов (53) и Адам Лишка (60). У московской команды отличился Виталий Абрамов (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Северсталь
3 : 1
ЦСКА
05:01 • Данил Аймурзин
(Михаил Ильин, Никита Камалов)
12:27 • Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
19:17 • Адам Лишка
09:36 • Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Аймурзин провел 200-й матч в КХЛ.
"Северсталь", набрав 51 очко, поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, где потерпевший третье поражение подряд ЦСКА с 41 баллом располагается на восьмой строчке.
В другом матче нижегородское "Торпедо" дома выиграло у "Сочи" со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
В следующей встрече 25 декабря "Северсталь" примет "Сочи", а ЦСКА сыграет в гостях с "Торпедо".
Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
Вчера, 21:20
 
ХоккейСпортЧереповецАлександр СкореновАдам ЛишкаВиталий АбрамовСеверстальЦСКАКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
