ЦСКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Северстали"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" на выезде выиграла у ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Череповце, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) в пользу "Северстали". В составе победителей шайбы забросили Данил Аймурзин (46-я минута), Александр Скоренов (53) и Адам Лишка (60). У московской команды отличился Виталий Абрамов (50).
23 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
05:01 • Данил Аймурзин
(Михаил Ильин, Никита Камалов)
12:27 • Александр Скоренов
(Данил Аймурзин, Михаил Ильин)
19:17 • Адам Лишка
09:36 • Виталий Абрамов
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
Аймурзин провел 200-й матч в КХЛ.
"Северсталь", набрав 51 очко, поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции, где потерпевший третье поражение подряд ЦСКА с 41 баллом располагается на восьмой строчке.
В следующей встрече 25 декабря "Северсталь" примет "Сочи", а ЦСКА сыграет в гостях с "Торпедо".
