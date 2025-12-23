https://ria.ru/20251223/kkhl-2064193880.html
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" дома обыграл "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-23T21:20:00+03:00
2025-12-23T21:20:00+03:00
2025-12-24T00:22:00+03:00
хоккей
спорт
денис алексеев
никита черепанов
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015164191_0:0:1964:1105_1920x0_80_0_0_3d10648415ddbb39f50332c4a861c387.jpg
https://ria.ru/20251223/dinamo-2064196503.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015164191_217:0:1964:1310_1920x0_80_0_0_4a513d1981a3382d80d1c053bc8930c7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, денис алексеев, никита черепанов, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Денис Алексеев, Никита Черепанов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо, Динамо (Минск)
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ