"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:20 23.12.2025 (обновлено: 00:22 24.12.2025)
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ
Ярославский "Локомотив" дома обыграл "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спорт, денис алексеев, никита черепанов, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо, динамо (минск)
"Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" выиграл у "Адмирала" в матче КХЛ

Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" дома обыграл "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе хозяев отличились Александр Радулов (8-я минута), Денис Алексеев (39) и Никита Черепанов (53). У "Адмирала" дубль оформил Никита Сошников (21 и 38).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
3 : 2
Адмирал
07:52 • Александр Радулов
(Степан Никулин, Георгий Иванов)
18:00 • Денис Алексеев
(Александр Полунин)
12:22 • Никита Черепанов
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
00:31 • Никита Сошников
(Аркадий Шестаков)
17:40 • Никита Сошников
(Либор Сулак, Дмитрий Завгородний)
"Локомотив", набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. "Адмирал" с 30 баллами располагается на десятой строчке Восточной конференции.
В следующем матче "Локомотив" примет московское "Динамо" 25 декабря, а на следующий день "Адмирал" дома сыграет с новосибирской "Сибирью".
