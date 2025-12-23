"Амур" победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Максим Кузнецов (11). В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Слепец (36), Ярослав Лихачев (40, 55) и Александр Гальченюк (60).
23 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
04:11 • Alexander Zharovsky
(Егор Сучков, Artyom Gorshkov)
10:34 • Maxim Kuznetsov
(Artyom Gorshkov)
15:27 • Кирилл Слепец
(Виктор Балдаев, Егор Воронков)
19:58 • Ярослав Лихачев
14:41 • Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
19:50 • Алекс Гальченюк
(Кирилл Петков)
Дальневосточный клуб, набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 33 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче команды вновь встретятся в Уфе, игра пройдет 25 декабря.