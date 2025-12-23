Рейтинг@Mail.ru
"Амур" победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:27 23.12.2025 (обновлено: 19:33 23.12.2025)
"Амур" победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола
"Амур" победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола
Хабаровский "Амур" победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.12.2025
"Амур" победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ, отыграв отставание в два гола

Хабаровский "Амур" обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Хабаровский "Амур" победил уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Александр Жаровский (5-я минута) и Максим Кузнецов (11). В составе хабаровчан шайбы забросили Кирилл Слепец (36), Ярослав Лихачев (40, 55) и Александр Гальченюк (60).
23 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Салават Юлаев
2 : 4
Амур
04:11 • Alexander Zharovsky
(Егор Сучков, Artyom Gorshkov)
10:34 • Maxim Kuznetsov
(Artyom Gorshkov)
15:27 • Кирилл Слепец
(Виктор Балдаев, Егор Воронков)
19:58 • Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
14:41 • Ярослав Лихачев
(Алекс Гальченюк, Иван Мищенко)
19:50 • Алекс Гальченюк
(Кирилл Петков)
Лихачев набрал очки в пятом матче подряд (6 голов + 1 передача). Также для форварда "Амура" этот матч стал 200-м в КХЛ.
Дальневосточный клуб, набрав 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Салават Юлаев" с 33 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем матче команды вновь встретятся в Уфе, игра пройдет 25 декабря.
