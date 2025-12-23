https://ria.ru/20251223/karsedo--2064189002.html
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак" - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"
Главный тренер кипрского футбольного клуба "Пафос" испанец Хуан Карлос Карседо может возглавить московский "Спартак", сообщил журналист Иван Карпов в... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-23T20:32:00+03:00
2025-12-23T20:32:00+03:00
2025-12-24T00:25:00+03:00
футбол
пафос
спартак москва
спорт
российская премьер-лига (рпл)
унаи эмери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064188493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35b660a477aae3af9f1361df35709444.jpg
https://ria.ru/20251222/stankovich-2063943494.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064188493_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_04d7afbac72f51548b86f1734b4ae029.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пафос, спартак москва, спорт, российская премьер-лига (рпл), унаи эмери
Футбол, Пафос, Спартак Москва, Спорт, Российская премьер-лига (РПЛ), Унаи Эмери
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"
Иван Карпов: испанский тренер Карседо может возглавить футбольный клуб "Спартак"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер кипрского футбольного клуба "Пафос" испанец Хуан Карлос Карседо может возглавить московский "Спартак", сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По информации источника, 52-летний Карседо является главным кандидатом на тренерскую должность в "Спартаке". Он уже работал в московском клубе в 2012 году в качестве ассистента возглавлявшего "красно-белых" Унаи Эмери.
Также Карседо входил в тренерские штабы испанских "Альмерии", "Валенсии", "Севильи", французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу". С 2023 года Карседо является главным тренером "Пафоса", принадлежащего российскому бизнесу Сергею Ломакину. Под руководством испанца "Пафос" впервые в своей истории стал чемпионом страны и завоевал Кубок Кипра.