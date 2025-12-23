Рейтинг@Mail.ru
20:32 23.12.2025 (обновлено: 00:25 24.12.2025)
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"
СМИ: испанский тренер может возглавить "Спартак"

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Главный тренер кипрского футбольного клуба "Пафос" испанец Хуан Карлос Карседо может возглавить московский "Спартак", сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.
По информации источника, 52-летний Карседо является главным кандидатом на тренерскую должность в "Спартаке". Он уже работал в московском клубе в 2012 году в качестве ассистента возглавлявшего "красно-белых" Унаи Эмери.
Также Карседо входил в тренерские штабы испанских "Альмерии", "Валенсии", "Севильи", французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу". С 2023 года Карседо является главным тренером "Пафоса", принадлежащего российскому бизнесу Сергею Ломакину. Под руководством испанца "Пафос" впервые в своей истории стал чемпионом страны и завоевал Кубок Кипра.
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Станкович заявил, что его напрягало судейство в России
22 декабря, 19:02
 
ФутболПафосСпартак МоскваСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Унаи Эмери
 
