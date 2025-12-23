Исак перенес операцию в связи с переломом

Швед был успешно прооперирован. Клуб не уточняет сроки восстановления, однако, по информации журналиста Пола Джойса в соцсети Х, он сможет вернуться до конца сезона.

Исаку 26 лет, он перешел в "Ливерпуль" 1 сентября из "Ньюкасла" за рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Всего нападающий провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.