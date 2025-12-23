Рейтинг@Mail.ru
Исак перенес операцию в связи с переломом
Футбол
 
00:27 23.12.2025
Исак перенес операцию в связи с переломом
Исак перенес операцию в связи с переломом
Исак перенес операцию в связи с переломом
Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
футбол
александер исак
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
Новости
александер исак, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Александер Исак, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ)
Исак перенес операцию в связи с переломом

Футболиста "Ливерпуля" Исака успешно прооперировали

© Соцсети "Ливерпуля"Александер Исак
Александер Исак
© Соцсети "Ливерпуля"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
В субботу "Ливерпуль" обыграл на выезде "Тоттенхэм" (2:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Исак отметился голом на 56-й минуте. В момент удара его сбил защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. Форвард с помощью медицинского персонала покинул поле и был заменен на 60-й минуте.
Швед был успешно прооперирован. Клуб не уточняет сроки восстановления, однако, по информации журналиста Пола Джойса в соцсети Х, он сможет вернуться до конца сезона.
Исаку 26 лет, он перешел в "Ливерпуль" 1 сентября из "Ньюкасла" за рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Всего нападающий провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.
Футбол Александер Исак Ливерпуль АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
