Исак перенес операцию в связи с переломом
Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости, сообщается на сайте английского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
2025-12-23T00:27:00+03:00
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Александер Исак перенес операцию в связи с переломом малоберцовой кости, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
В субботу "Ливерпуль
" обыграл на выезде "Тоттенхэм
" (2:1) в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ
). Исак
отметился голом на 56-й минуте. В момент удара его сбил защитник "Тоттенхэма" Микки ван де Вен. Форвард с помощью медицинского персонала покинул поле и был заменен на 60-й минуте.
Швед был успешно прооперирован. Клуб не уточняет сроки восстановления, однако, по информации журналиста Пола Джойса в соцсети Х, он сможет вернуться до конца сезона.
Исаку 26 лет, он перешел в "Ливерпуль" 1 сентября из "Ньюкасла" за рекордные для английского футбола 125 млн фунтов стерлингов (около 145 млн евро). Всего нападающий провел за "Ливерпуль" 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча. В прошлом сезоне в "Ньюкасле" швед отметился 23 голами в 34 матчах.