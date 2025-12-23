Гусева назначили главным тренером "Динамо" до конца сезона

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Гусев будет руководить командой до конца сезона. В ноябре Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
Гусеву 48 лет, он работает в "Динамо" с лета 2023 года. С июня 2025-го входил в тренерский штаб Карпина, до этого исполнял обязанности главного тренера "бело-голубых" в мае - после ухода чеха Марцела Лички. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 31 матч за сборную России.
По итогам осенней части сезона "Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".
