Гол игрока "Спартака" помог сборной ДР Конго начать Кубок Африки с победы - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Футбол
 
17:36 23.12.2025
Гол игрока "Спартака" помог сборной ДР Конго начать Кубок Африки с победы
Гол игрока "Спартака" помог сборной ДР Конго начать Кубок Африки с победы
Сборная ДР Конго по футболу обыграла команду Бенина в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций. РИА Новости Спорт, 23.12.2025
футбол
спорт
бенин
ботсвана
кот-д'ивуар
тео бонгонда
спартак москва
др конго
бенин
ботсвана
кот-д'ивуар
спорт, бенин, ботсвана, кот-д'ивуар, тео бонгонда, спартак москва, др конго
Футбол, Спорт, Бенин, Ботсвана, Кот-д'Ивуар, Тео Бонгонда, Спартак Москва, ДР Конго
Гол игрока "Спартака" помог сборной ДР Конго начать Кубок Африки с победы

Игрок "Спартака" Бонгонда принес первую победу ДР Конго на Кубке Африки

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сборная ДР Конго по футболу обыграла команду Бенина в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.
Встреча группы D завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых отличился футболист московского "Спартака" Тео Бонгонда (16-я минута). На 68-й минуте он был заменен.
В следующем матче конголезцы сыграют с сенегальцами, а сборная Бенина встретится с командой Ботсваны. Матчи пройдут 27 декабря.
Кубок африканских наций завершится 18 января, действующим чемпионом турнира является сборная Кот-д'Ивуара.
ФутболСпортБенинБотсванаКот-д'ИвуарТео БонгондаСпартак МоскваДР Конго
 
