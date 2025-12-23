Рейтинг@Mail.ru
НБА назвала лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата
Баскетбол
 
01:22 23.12.2025
НБА назвала лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата
Джарен Джексон из "Мемфис Гриззлис" и Джейлен Брансон из "Нью-Йорк Никс" названы лучшими игроками девятой недели регулярного чемпионата Национальной...
спорт, джейлен брансон, джарен джексон, нью-йорк никс
Баскетбол, Спорт, Джейлен Брансон, Джарен Джексон, Нью-Йорк Никс
НБА назвала лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата

Джарен Джексон и Джейлен Брансон признаны лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Джарен Джексон из "Мемфис Гриззлис" и Джейлен Брансон из "Нью-Йорк Никс" названы лучшими игроками девятой недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Джексон помог выиграть команде два из трех матчей недели, в среднем набирая 27 очков, совершая 8 подборов и 2,7 блокшота. Он был признан лучшим игроком Западной конференции.
Брансон также выиграл с "Никс" две встречи из трех и стал лучшим на Востоке. В среднем на его счету 31,3 очка, 5,3 подбора и 8 передач.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Бруклин" обыграл "Торонто" в матче НБА, Демин набрал 16 очков
Вчера, 09:00
 
БаскетболСпортДжейлен БрансонДжарен ДжексонНью-Йорк Никс
 
