Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет, сообщается на сайте Норвежской ассоциации биатлона.

Спортсмена обнаружили мертвым в его гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте в провинции Трентино. Причина смерти спортсмена не сообщается.

"В первую очередь наши мысли с семьей Сиверта и со всеми, кто был ему близок как в Норвегии, так и за рубежом", - заявила исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар, отметив, что организация находится в контакте с итальянскими властями на месте происшествия.

Соболезнования близким Баккена выразил Международный союз биатлонистов (IBU).