Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет
Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет - РИА Новости Спорт, 23.12.2025
Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет
23.12.2025
Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет
Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет, сообщается на сайте Норвежской ассоциации биатлона.
Спортсмена обнаружили мертвым в его гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте в провинции Трентино. Причина смерти спортсмена не сообщается.
"В первую очередь наши мысли с семьей Сиверта и со всеми, кто был ему близок как в Норвегии, так и за рубежом", - заявила исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар, отметив, что организация находится в контакте с итальянскими властями на месте происшествия.
Соболезнования близким Баккена выразил Международный союз биатлонистов (IBU).
Баккен является трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, где он занял 20-е место. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт.