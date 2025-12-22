Журова назвала главные события в спорте за год

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала событиями года в спорте международные успехи хоккеиста Александра Овечкина и гимнастки Ангелины Мельниковой.

"Еще я бы отметила Ангелину Мельникову! С тем психологическим давлением, которое на нее было оказано, она взяла и вырвала звание чемпионки мира. Там было и давление с украинской стороны — она была фактически в тылу врага", - добавила собеседница агентства.