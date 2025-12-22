Рейтинг@Mail.ru
Журова назвала главные события в спорте за год
09:47 22.12.2025 (обновлено: 10:16 22.12.2025)
Журова назвала главные события в спорте за год
Журова назвала главные события в спорте за год
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала событиями года в спорте международные успехи
2025-12-22T09:47:00+03:00
2025-12-22T10:16:00+03:00
/20251208/gimnastka-2060662428.html
Журова назвала главные события в спорте за год

Журова назвала событиями года в спорте успехи Овечкина и Мельниковой

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости назвала событиями года в спорте международные успехи хоккеиста Александра Овечкина и гимнастки Ангелины Мельниковой.
Овечкин в 2025 году обошел канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (911 против 894 шайб). Мельникова на чемпионате мира в Джакарте завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также стала второй в упражнениях на разновысоких брусьях.
"Международных стартов у наших спортсменов нет, но в то же время есть рекорд Саши Овечкина. Если мы говорим про мировой масштаб, это крутое событие! Рекорд держался десятилетиями и был побит нашим спортсменом, который своего гражданства и своей позиции не скрывает", - сказала Журова.
"Еще я бы отметила Ангелину Мельникову! С тем психологическим давлением, которое на нее было оказано, она взяла и вырвала звание чемпионки мира. Там было и давление с украинской стороны — она была фактически в тылу врага", - добавила собеседница агентства.
Мельникову номинировали на международную премию
