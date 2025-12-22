Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тюремное письмо победителя Олимпиады 1956 года и экс-нападающего московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей, сообщает Mash на спорте.

В мае 1958 года Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании. В июле того же года суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Во время заключения спортсмен работал на лесоповале, на оборонном заводе и в шахтах, занимал должность библиотекаря, а также участвовал в футбольных турнирах среди заключенных. В феврале 1963 года было принято решение об условно-досрочном освобождении Стрельцова из тульской колонии.

« "Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать", - отмечается в письме.