Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона

Тюремное письмо победителя Олимпиады 1956 года и экс-нападающего московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тюремное письмо победителя Олимпиады 1956 года и экс-нападающего московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей, сообщает Mash на спорте.
В мае 1958 года Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании. В июле того же года суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Во время заключения спортсмен работал на лесоповале, на оборонном заводе и в шахтах, занимал должность библиотекаря, а также участвовал в футбольных турнирах среди заключенных. В феврале 1963 года было принято решение об условно-досрочном освобождении Стрельцова из тульской колонии.
«
"Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать", - отмечается в письме.
С 1954 по 1958 год, а также с 1965-го по 1970-й Стрельцов играл за "Торпедо". Он провел в клубе всю взрослую карьеру. Вместе с автозаводцами нападающий становился чемпионом СССР (1965), серебряным (1957) и бронзовым (1968) призером первенства, а также обладателем (1968) и финалистом (1966) Кубка СССР. Он выступал за сборную страны, в составе которой провел 38 игр, забил 25 голов и стал победителем мельбурнской Олимпиады 1956 года. В 1999 году у входа на территорию стадиона "Торпедо", носящего его имя, был установлен памятник футболисту.