Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Футбол
Футбол
 
10:54 22.12.2025 (обновлено: 11:23 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/streltsov-2063778300.html
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона
Тюремное письмо победителя Олимпиады 1956 года и экс-нападающего московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T10:54:00+03:00
2025-12-22T11:23:00+03:00
футбол
спорт
эдуард стрельцов
торпедо (москва)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75689/85/756898533_0:26:1423:826_1920x0_80_0_0_706bdf35408d2756ea1797c7cf8afa63.jpg
/20230323/futbol-1859988097.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75689/85/756898533_0:0:1423:1068_1920x0_80_0_0_b8252543cdabaff4c8fa7a695929ec2a.jpg
1920
1920
true
спорт, эдуард стрельцов, торпедо (москва), вокруг спорта
Футбол, Спорт, Эдуард Стрельцов, Торпедо (Москва), Вокруг спорта
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу за два миллиона

Тюремное письмо футболиста Стрельцова выставили на продажу за 2 млн рублей

Эдуард Стрельцов
Эдуард Стрельцов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / М. Боташев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Тюремное письмо победителя Олимпиады 1956 года и экс-нападающего московского "Торпедо" Эдуарда Стрельцова выставили на продажу за 2 миллиона рублей, сообщает Mash на спорте.
В мае 1958 года Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании. В июле того же года суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы. Во время заключения спортсмен работал на лесоповале, на оборонном заводе и в шахтах, занимал должность библиотекаря, а также участвовал в футбольных турнирах среди заключенных. В феврале 1963 года было принято решение об условно-досрочном освобождении Стрельцова из тульской колонии.
«
"Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать", - отмечается в письме.
С 1954 по 1958 год, а также с 1965-го по 1970-й Стрельцов играл за "Торпедо". Он провел в клубе всю взрослую карьеру. Вместе с автозаводцами нападающий становился чемпионом СССР (1965), серебряным (1957) и бронзовым (1968) призером первенства, а также обладателем (1968) и финалистом (1966) Кубка СССР. Он выступал за сборную страны, в составе которой провел 38 игр, забил 25 голов и стал победителем мельбурнской Олимпиады 1956 года. В 1999 году у входа на территорию стадиона "Торпедо", носящего его имя, был установлен памятник футболисту.
Эдуард Стрельцов в состав Торпедо (Москва) - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Журналист рассказал об избиении Стрельцова в тюрьме
23 марта 2023, 11:47
 
Футбол
 
