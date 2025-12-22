https://ria.ru/20251222/rodnina-2063773177.html
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский действуют более дерзко в подходе к выбору программ, методики и тактики, а их конкуренты Анастасия Мишина и... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T10:41:00+03:00
2025-12-22T10:41:00+03:00
2025-12-22T10:41:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александра бойкова
дмитрий козловский
ирина роднина
александр галлямов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013250151_0:152:3090:1890_1920x0_80_0_0_9b153d6fccb9edcd786e28a26f91a8cc.jpg
/20251222/gallyamov-2063765310.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013250151_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_57daa587ac68049401d10312d64b1540.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия мишина, александра бойкова, дмитрий козловский, ирина роднина, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Ирина Роднина, Александр Галлямов
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
Роднина: Бойкова и Козловский более дерзкие, а Мишина и Галлямов постабильнее
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский действуют более дерзко в подходе к выбору программ, методики и тактики, а их конкуренты Анастасия Мишина и Александр Галлямов стабильнее выполняют элементы, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
В субботу Бойкова
и Козловский
по сумме двух программ набрали 224,29 балла и стали победителями чемпионата страны в парном катании. Серебряные медали завоевали Мишина
и Галлямов
(223,63), а бронзовые - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
«
"Небольшая разница по сумме короткой и произвольной программ, меньше одного балла, показывает, что по уровню обе пары примерно одинаковы. У каждой есть свои преимущества и свои какие-то проблемные моменты. Но учитывая то, что они в лучшем случае только где-то через год смогут представлять наше парное катание на международных соревнованиях, понятно, что у них драйва и стимула быть в лучшей форме, увы, пока нет", - сказала Роднина.
"Эти пары конкурируют между собой уже на протяжении нескольких сезонов. Да, по результатам Мишина и Галлямов находятся повыше, потому что они постабильнее по элементам. А Бойкова и Козловский, можно сказать, более дерзкие в своих элементах, в подходе к своему катанию, к выбору тактики и методики", - отметила собеседница агентства.