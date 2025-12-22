Рейтинг@Mail.ru
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Фигурное катание
 
10:41 22.12.2025
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский действуют более дерзко в подходе к выбору программ, методики и тактики, а их конкуренты Анастасия Мишина и... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T10:41:00+03:00
2025-12-22T10:41:00+03:00
фигурное катание
спорт
анастасия мишина
александра бойкова
дмитрий козловский
ирина роднина
александр галлямов
/20251222/gallyamov-2063765310.html
спорт, анастасия мишина, александра бойкова, дмитрий козловский, ирина роднина, александр галлямов
Фигурное катание, Спорт, Анастасия Мишина, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Ирина Роднина, Александр Галлямов
Роднина объяснила, в чем Бойкова и Козловский сильнее Мишиной и Галлямова

Роднина: Бойкова и Козловский более дерзкие, а Мишина и Галлямов постабильнее

Ирина Роднина в 2010 году
Ирина Роднина в 2010 году - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский действуют более дерзко в подходе к выбору программ, методики и тактики, а их конкуренты Анастасия Мишина и Александр Галлямов стабильнее выполняют элементы, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
В субботу Бойкова и Козловский по сумме двух программ набрали 224,29 балла и стали победителями чемпионата страны в парном катании. Серебряные медали завоевали Мишина и Галлямов (223,63), а бронзовые - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,95).
"Небольшая разница по сумме короткой и произвольной программ, меньше одного балла, показывает, что по уровню обе пары примерно одинаковы. У каждой есть свои преимущества и свои какие-то проблемные моменты. Но учитывая то, что они в лучшем случае только где-то через год смогут представлять наше парное катание на международных соревнованиях, понятно, что у них драйва и стимула быть в лучшей форме, увы, пока нет", - сказала Роднина.
"Эти пары конкурируют между собой уже на протяжении нескольких сезонов. Да, по результатам Мишина и Галлямов находятся повыше, потому что они постабильнее по элементам. А Бойкова и Козловский, можно сказать, более дерзкие в своих элементах, в подходе к своему катанию, к выбору тактики и методики", - отметила собеседница агентства.
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Галлямов отказался публично извиняться перед журналисткой за оскорбления
10:25
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаАлександра БойковаДмитрий КозловскийИрина РоднинаАлександр Галлямов
 
