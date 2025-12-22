https://ria.ru/20251222/prigovor-2063888716.html
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали
Избившие чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали семеро жителей Феодосии осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии, сообщила... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T16:33:00+03:00
2025-12-22T16:33:00+03:00
2025-12-22T16:33:00+03:00
единоборства
феодосия
республика крым
россия
происшествия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250414/rzaev-2011109409.html
феодосия
республика крым
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, республика крым, россия, происшествия, спорт
Единоборства, Феодосия, Республика Крым, Россия, Происшествия, Спорт
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали
В Крыму осудили 7 жителей Феодосии, избивших чемпиона Европы по боксу Двали