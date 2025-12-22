Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:33 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/prigovor-2063888716.html
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали
Избившие чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали семеро жителей Феодосии осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии, сообщила... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T16:33:00+03:00
2025-12-22T16:33:00+03:00
единоборства
феодосия
республика крым
россия
происшествия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20250414/rzaev-2011109409.html
феодосия
республика крым
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
феодосия, республика крым, россия, происшествия, спорт
Единоборства, Феодосия, Республика Крым, Россия, Происшествия, Спорт
В Крыму вынесли приговор хулиганам, избившим боксера Двали

В Крыму осудили 7 жителей Феодосии, избивших чемпиона Европы по боксу Двали

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Избившие чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали семеро жителей Феодосии осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии, сообщила республиканская прокуратура.
Летом 2024 года в городе Феодосии группа молодых жителей города ночью, используя малозначительный повод, избила человека. Ставший свидетелем избиения член сборной России по боксу Двали и другие прохожие попытались становить хулиганов, в результате чего также получили телесные повреждения.
"Феодосийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Они признаны виновными в совершении хулиганства. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре Крыма.
Джавид Рзаев - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Суд вынес вердикт по делу бойца поп-ММА об избиении диджея в Саратове
14 апреля, 11:21
 
ЕдиноборстваФеодосияРеспублика КрымРоссияПроисшествияСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала