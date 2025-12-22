Рейтинг@Mail.ru
РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:48 22.12.2025 (обновлено: 15:00 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/pravila-2063851760.html
РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов
РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов
Исполком Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос об утверждении новых редакций правил по лицензированию клубов, сообщает Telegram-канал РФС. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T14:48:00+03:00
2025-12-22T15:00:00+03:00
футбол
спорт
химки
российский футбольный союз (рфс)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268750_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_05601aa1a9ffbdc00e481a7dc695b5b1.jpg
https://ria.ru/20251222/futbol-2063797192.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268750_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_8883769b2d748d81c6d8b00bf5335589.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, химки, российский футбольный союз (рфс), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Химки, Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ)
РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов

Исполком РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд Российского футбольного союза (РФС)
Стенд Российского футбольного союза (РФС) - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Стенд Российского футбольного союза (РФС) . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Исполком Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос об утверждении новых редакций правил по лицензированию клубов, сообщает Telegram-канал РФС.
Заседание запланировано на 26 декабря, оно пройдет в Доме футбола в Москве.
Исполком также рассмотрит вопросы о делегировании прав на проведение соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ), об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год, а также об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.
Кроме того, в повестку включен вопрос о программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.
После завершения сезона-2024/25 подмосковные "Химки" не получили лицензию для выступления в РПЛ из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба. 18 июня "Химки" объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.
Футболисты Интер Майами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Клуб Месси запустил продажу фрагментов газона после победы в Кубке MLS
Вчера, 12:01
 
ФутболСпортХимкиРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала