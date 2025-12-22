РФС рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования клубов

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Исполком Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит вопрос об утверждении новых редакций правил по лицензированию клубов, сообщает Telegram-канал РФС.
Заседание запланировано на 26 декабря, оно пройдет в Доме футбола в Москве.
Исполком также рассмотрит вопросы о делегировании прав на проведение соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ), об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год, а также об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.
Кроме того, в повестку включен вопрос о программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.
После завершения сезона-2024/25 подмосковные "Химки" не получили лицензию для выступления в РПЛ из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба. 18 июня "Химки" объявили о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.