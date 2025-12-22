Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности

«

"Когда его обменяли в "Вашингтон", - ответил Овечкин на вопрос о том, когда он впервые встретился с Федоровым. - Потому что когда ты еще молодой и играешь против него, то сильно нервничаешь и переживаешь, сказать ему что-нибудь или не стоит. А когда его обменяли в "Вашингтон", у нас сложились отличные отношения. Он помог мне вырасти как игроку и как человеку. И, конечно, он был лидером - и на льду, и за его пределами".