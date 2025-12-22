Рейтинг@Mail.ru
Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:14 22.12.2025 (обновлено: 16:27 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ovechkin-2063879391.html
Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности
Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что бывший игрок "Русской пятерки" Сергей Федоров помог ему вырасти как игроку и личности в период... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
2025-12-22T16:14:00+03:00
2025-12-22T16:27:00+03:00
хоккей
спорт
владимир константинов
вячеслав фетисов
игорь ларионов
сергей федоров
александр овечкин
вячеслав козлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776545649_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_f032972fe8e884ccb6c1813737ab7130.jpg
https://ria.ru/20251220/khokkey-2063577998.html
https://ria.ru/20251222/khokkey-2063716843.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776545649_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_df3c5c0b542915b4b8551ad8199c3cc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир константинов, вячеслав фетисов, игорь ларионов, сергей федоров, александр овечкин, вячеслав козлов, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Александр Овечкин, Вячеслав Козлов, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности

Овечкин: Федоров помог мне вырасти как личности в период игры за "Вашингтон"

© Фото : Официальный сайт NHLАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Официальный сайт NHL
Александр Овечкин . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что бывший игрок "Русской пятерки" Сергей Федоров помог ему вырасти как игроку и личности в период совместного выступления за столичный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Федоров выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. После ухода из "Ред Уингз" Федоров играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", где стал партнером Овечкина, проводившего тогда третий и четвертый сезоны в лиге. В августе стало известно, что "Детройт" выведет из обращения номер Федорова. Торжественная церемония пройдет 12 января перед домашней игрой с "Каролиной Харрикейнз" - свитер с номером 91 будет поднят под своды арены клуба.
«
"Когда ты еще ребенок и слышишь про "Детройт", про Федорова, Ларионова, Козлова, Фетисова, Константинова, тебе хочется стать хоккеистом. Конечно, тогда у нас не было большого количества видеозаписей, как они играли, но были газеты, которые постоянно писали про "Русскую пятерку". И мне повезло, что я смог познакомиться и поиграть с Федоровым. Он был потрясающим партнером по команде и одним из лучших, с кем я играл", - заявил Овечкин в интервью FanDuel Sports Network Detroit.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд?
20 декабря, 23:25
«
"Когда его обменяли в "Вашингтон", - ответил Овечкин на вопрос о том, когда он впервые встретился с Федоровым. - Потому что когда ты еще молодой и играешь против него, то сильно нервничаешь и переживаешь, сказать ему что-нибудь или не стоит. А когда его обменяли в "Вашингтон", у нас сложились отличные отношения. Он помог мне вырасти как игроку и как человеку. И, конечно, он был лидером - и на льду, и за его пределами".
Овечкину 40 лет. В 36 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач). Россиянин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кошмарная серия Овечкина без голов. Россиянин повторит свой худший сезон?
Вчера, 00:35
 
ХоккейСпортВладимир КонстантиновВячеслав ФетисовИгорь ЛарионовСергей ФедоровАлександр ОвечкинВячеслав КозловВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Металлург Мг
    Нефтехимик
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Алверка
    Порту
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Эспаньол
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Ноттингем Форрест
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Фамаликан
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала