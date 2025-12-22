Овечкин назвал легенду, который помог ему вырасти как игроку и личности

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что бывший игрок "Русской пятерки" Сергей Федоров помог ему вырасти как игроку и личности в период совместного выступления за столичный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Федоров выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. После ухода из "Ред Уингз" Федоров играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", где стал партнером Овечкина, проводившего тогда третий и четвертый сезоны в лиге. В августе стало известно, что "Детройт" выведет из обращения номер Федорова. Торжественная церемония пройдет 12 января перед домашней игрой с "Каролиной Харрикейнз" - свитер с номером 91 будет поднят под своды арены клуба.
"Когда ты еще ребенок и слышишь про "Детройт", про Федорова, Ларионова, Козлова, Фетисова, Константинова, тебе хочется стать хоккеистом. Конечно, тогда у нас не было большого количества видеозаписей, как они играли, но были газеты, которые постоянно писали про "Русскую пятерку". И мне повезло, что я смог познакомиться и поиграть с Федоровым. Он был потрясающим партнером по команде и одним из лучших, с кем я играл", - заявил Овечкин в интервью FanDuel Sports Network Detroit.
"Когда его обменяли в "Вашингтон", - ответил Овечкин на вопрос о том, когда он впервые встретился с Федоровым. - Потому что когда ты еще молодой и играешь против него, то сильно нервничаешь и переживаешь, сказать ему что-нибудь или не стоит. А когда его обменяли в "Вашингтон", у нас сложились отличные отношения. Он помог мне вырасти как игроку и как человеку. И, конечно, он был лидером - и на льду, и за его пределами".
Овечкину 40 лет. В 36 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач). Россиянин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).