Фетисов уверен, что Овечкин сможет прервать безголевую серию

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет прервать затянувшуюся безголевую серию и выправить сложную ситуацию, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Вашингтон" в воскресенье со счетом 2:3 проиграл в гостях в овертайме клубу "Детройт Ред Уингз". 40-летний капитан столичной команды Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до восьми матчей. В предыдущий раз форвард "Кэпиталз" не забивал в восьми играх кряду в январе 2024 года в рамках сезона-2023/24.
"Такие непростые ситуации бывают у всех хоккеистов. Я думаю, что Саша сможет справиться с ней и проявит себя во второй части сезона. И его возраст на ней не сказывается. Ведь в прошлом сезоне он был всего на год моложе, а сколько шайб забил", - сказал Фетисов, комментируя серию Овечкина без голов.
В 36 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач). Овечкин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).