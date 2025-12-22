Рейтинг@Mail.ru
Фетисов уверен, что Овечкин сможет прервать безголевую серию
Хоккей
 
12:57 22.12.2025 (обновлено: 13:08 22.12.2025)
Фетисов уверен, что Овечкин сможет прервать безголевую серию
Фетисов уверен, что Овечкин сможет прервать безголевую серию - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Фетисов уверен, что Овечкин сможет прервать безголевую серию
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет прервать затянувшуюся безголевую серию и выправить... РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Фетисов уверен, что Овечкин сможет прервать безголевую серию

Фетисов: Овечкин сможет прервать безголевую серию и выправить ситуацию

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет прервать затянувшуюся безголевую серию и выправить сложную ситуацию, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
"Вашингтон" в воскресенье со счетом 2:3 проиграл в гостях в овертайме клубу "Детройт Ред Уингз". 40-летний капитан столичной команды Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до восьми матчей. В предыдущий раз форвард "Кэпиталз" не забивал в восьми играх кряду в январе 2024 года в рамках сезона-2023/24.
«
"Такие непростые ситуации бывают у всех хоккеистов. Я думаю, что Саша сможет справиться с ней и проявит себя во второй части сезона. И его возраст на ней не сказывается. Ведь в прошлом сезоне он был всего на год моложе, а сколько шайб забил", - сказал Фетисов, комментируя серию Овечкина без голов.
В 36 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач). Овечкин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кошмарная серия Овечкина без голов. Россиянин повторит свой худший сезон?
Вчера, 00:35
 
ХоккейСпортВячеслав ФетисовАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Заголовок открываемого материала