Демидов набрал два очка в матче НХЛ и вышел в лидеры гонки новичков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" прервал серию из восьми поражений и с 39 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Монреаль" (43) идет вторым в Атлантическом дивизионе.