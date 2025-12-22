Демидов набрал два очка в матче НХЛ и вышел в лидеры гонки новичков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" одержал победу над "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22 декабря 2025 • начало в 03:00
Закончен (Б)
07:58 • Сидней Кросби
12:40 • Рикард Ракелл
31:51 • Ноэль Аччиари
65:01 • Кевин Хейз (П)
65:01 • Рикард Ракелл (П)
07:31 • Оливер Капанен
(Юрай Слафковский, Иван Демидов)
23:54 • Иван Демидов
(Юрай Слафковский, Оливер Капанен)
44:04 • Ноа Добсон
65:01 • Коул Кофилд (П)
Встреча в Питтсбурге завершилась после серии буллитов со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время в составе "Пингвинз" шайбы забросили Сидни Кросби (8-я минута), Рикард Ракелль (13) и Ноэль Аччари (32). У "Монреаля" отличились Оливер Капанен (8), российский нападающий Иван Демидов (24) и Ноа Добсон (45). В серии буллитов со счетом 2:1 победу одержали хозяева, решающий бросок реализовал Ракелль.
Демидов также отметился голевой передачей на Капанена. В активе 20-летнего форварда 28 очков (8 голов и 20 передач) в 36 матчах текущего сезона. Россиянин сравнялся по результативности с лидером гонки новичков нападающим "Анахайм Дакс" Беккеттом Сеннеке, на счету которого 11 голов и 17 передач в аналогичном количестве игр. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы верхней части тела, полученной после игры с "Тампа-Бэй Лайтнинг", которая состоялась в ночь на 5 декабря по московскому времени.
"Питтсбург" прервал серию из восьми поражений и с 39 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Столичного дивизиона. "Монреаль" (43) идет вторым в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Питтсбург" сыграет с "Торонто Мэйпл Лифс" на выезде в ночь на 24 декабря по московскому времени. В этот же день "Монреаль" встретится в гостях с "Бостон Брюинз".
В других матчах дня "Нэшвилл Предаторз" на своем льду обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), "Баффало Сейбрз" в гостях победил "Нью-Джерси Девилз" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0), а "Эдмонтон Ойлерз" дома взял верх над "Вегас Голден Найтс" - 4:3 (2:0, 2:1, 0:2), при этом российский нападающий "рыцарей" Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой.