Неймар успешно перенес операцию на колене
Неймар успешно перенес операцию на колене
Неймар успешно перенес операцию на колене
Футболист бразильского "Сантоса" Неймар успешно перенес артроскопию после разрыва медиального мениска, сообщает клуб в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
бразилия
Неймар успешно перенес операцию на колене
Футболист "Сантоса" Неймар перенес операцию после разрыва медиального мениска