Неймар успешно перенес операцию на колене
Футбол
 
22:28 22.12.2025
Неймар успешно перенес операцию на колене
Неймар успешно перенес операцию на колене
Футболист бразильского "Сантоса" Неймар успешно перенес артроскопию после разрыва медиального мениска, сообщает клуб в соцсети Х.
футбол
спорт
бразилия
неймар
сантос
жувентуде
бразилия
1920
1920
true
спорт, бразилия, неймар, сантос, жувентуде
Футбол, Спорт, Бразилия, Неймар, Сантос, Жувентуде
Неймар успешно перенес операцию на колене

Футболист "Сантоса" Неймар перенес операцию после разрыва медиального мениска

Неймар
Неймар. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Футболист бразильского "Сантоса" Неймар успешно перенес артроскопию после разрыва медиального мениска, сообщает клуб в соцсети Х.
Операция прошла в понедельник. В заявлении отмечается, что нападающий чувствует себя хорошо.
В ноябре Неймар прошел обследование в Сан-Паулу, где ему диагностировали травму мениска. Позднее футболист провел матч против "Жувентуде" (3:0) в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии, где оформил хет-трик, а его клуб покинул зону вылета, а затем сохранил прописку в высшем дивизионе.
"Сантос" завершил чемпионат на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. 33-летний бразилец сыграл 28 матчей в сезоне и забил 11 мячей.
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
Неймар оформил хет-трик впервые с 2022 года
4 декабря, 08:46
 
Футбол Спорт Бразилия Неймар Сантос Жувентуде
 
